Johnny Depp phủ nhận tấn công nhân viên đoàn phim. 

Trong tuyên bố mới nhất, đại diện của tài tử Hollywood khẳng định anh chưa bao giờ đụng vào người Gregg Brooks trên phim trường "City of Lies".

Gần đây, một nhân viên đoàn phim tên Gregg Brooks đã kiện tài tử Johnny Depp tấn công anh trên phim trường City of Lies hồi tháng 4/2017. Trong đơn gửi tòa án, người này ghi rõ địa điểm xảy ra vụ việc là ở ngoài khách sạn Barclay, trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ).

Cụ thể, khi đến để thông báo thay đổi lịch quay cho Depp, Brooks đã bị nam diễn viên túm lấy áo và hét lớn: "Anh là thằng quái nào? Anh không có quyền nói chuyện ở đây". Không chỉ vậy, tài tử Cướp biển Caribbe được cho là đánh hai cú thật mạnh vào ngực Brooks.

Chưa dừng lại, theo lời kể của bị đơn, Depp còn tỏ ra hống hách và hét lớn: "Tôi sẽ cho anh 100.000 USD để đấm vào mặt tôi ngay bây giờ". Trong đơn tố cáo, Brooks nói rằng anh đã tổn thương vì bị sỉ nhục nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo tờ People, nam tài tử đã từ chối bồi thường thiệt hại cho bị đơn và khẳng định mình bị khiêu khích bởi "hành vi bất hợp pháp và sai trái của Brooks". Chưa hết, diễn viên 55 tuổi còn nói rằng anh cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của mình thời điểm đó.

“Thân chủ của tôi chưa bao giờ chạm vài người bị đơn trước đó. Có hơn một chục nhân chứng ở hiện trường cũng biết rõ điều này. Trong hồ sơ gửi lên tòa, chúng tôi đã phủ nhận tất cả cáo cuộc và sẽ chiến đấu chống lại những lời lẽ không đúng sự thật", luận sư của Depp tuyên bố.

Theo thông tin gần đây của tờ Hollywood Reporter, bom tấn hình sự do Depp thủ vai chính - City of Lifes - sẽ không thể khởi chiếu vào ngày 7/9 ở Bắc Mỹ như lịch thông báo trước đó. Dù vậy, bộ phim khác của Depp là Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, vẫn giữ lịch ra rạp cuối năm nay.

Trong nửa đầu năm 2018, ngôi sao Cướp biển vùng Caribbe liên tiếp dính bê bối trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Ngoài việc bị nhân viên đoàn phim City of Lies kiện vì hành hung, Depp còn vướng vào vụ kiện với các vệ sĩ cũ. Công ty quản lý cũ cũng tố cáo anh chi tiêu quá mức dẫn đến thất thoát ngân sách 25 triệu USD, khiến họ phải chịu thiệt hại.