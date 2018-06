Johnny Depp - Tài tử hàng đầu lụi tàn vì nợ nần, bạo hành người tình?

Johnny Depp, diễn viên tài năng với những vai diễn quái đản và cát-xê cao nhất Hollywood, gần đây lại xuống dốc từ sức khoẻ, tài chính đến sự nghiệp.

Johnny Depp từng là ngôi sao hạng A với sự nghiệp diễn xuất hàng đầu trong ngành giải trí Mỹ. Suốt chiều dài sự nghiệp, Deep có nhiều vai diễn sáng giá trong loạt phim bom tấn Pirates of the Caribbean, Alice in Wonderland, Charlie and the Chocolate Factory...

Với 50 triệu USD nhận được cho vai diễn trong Alice in Wonderland, anh đứng đầu danh sách 10 nam diễn viên có cát-xê cao nhất Hollywood năm 2010 của tạp chí Forbes.

Với những thành quả đó, rất nhiều người mong đợi những đột phá mới trên con đường nghệ thuật của Depp. Thế nhưng, các vụ kiện tụng tài chính, cuộc sống tình cảm bấp bênh cùng sức khoẻ suy yếu khiến tên tuổi anh dần bị quên lãng.

Ở tuổi 54, phải chăng Johnny Depp đã "hết thời"?

Nợ nần vì tiêu xài hoang phí

Năm 2017, theo thống kê của công ty The Management Group (TMG) do chính Depp sáng lập, thu nhập của nam diễn viên trong 13 năm sự nghiệp lên đến 650 triệu USD. Tuy nhiên, vào chính thời điểm đó, anh đã xài hết số tiền khủng này. Thậm chí, Depp còn rơi vào tình trạng nợ nần trầm trọng.

Theo nhiều trang tin, Depp phung phí số tiền của mình làm ra cho những thú vui vô bổ. Anh từng chi 5 triệu USD cho khẩu súng đại bác chỉ để dùng vào việc tưởng niệm tro cốt của bạn thân quá cố, Hunter S. Thompson. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi chỉ muốn đưa tiễn anh ấy theo cách mà anh muốn. Đó cũng là lời ước nguyện cuối đời của anh”.

Chiếc du thuyền 18 triệu USD của Johnny Depp

Ngoài ra, nam diễn viên còn tiêu xài rất nhiều cho những "sở thích" cá nhân, như 75 triệu cho lâu đài ở miền nam nước Pháp cùng những toà biệt thự sang trọng tại Los Angeles, 18 triệu USD cho chiếc du thuyền sang trọng, 5,35 triệu USD để mua 3 hòn đảo tại Bahamas.

Để "chăm sóc" những cơ ngơi không người ở này, Depp thuê khoảng 40 nhân viên an ninh, người lau dọn và phải chi trả họ số tiền lương lên đến 3.6 triệu USD.

Tay "cướp biển" còn sưu tầm trên 70 cây đàn ghi-ta cùng 200 tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Chưa kể, anh phải chi tiêu ít nhất 2 triệu USD cho rượu bia, máy bay riêng, trang sức và những bữa tiệc ăn chơi.

Cũng trong 2017, Johnny Depp vướng vào kiện tụng khi cho rằng công ty do mình sáng lập TMG làm mất 25 triệu USD vì tội gian lận. Depp cho rằng công ty đã cố tình lừa đảo, không trả thuế cho anh, lạm dụng hợp đồng làm ăn khiến cho tài chính của anh bị suy giảm.

Nam diễn viên cho biết anh không giỏi quản lý tiền bạc và luôn phụ thuộc vào người khác: “Tôi không phải là luật sư. Tôi cũng không phải là kế toán. Tôi không thể giúp con trai mình làm toán. Tôi luôn tin tưởng những người xung quanh mình”.

Không chịu thua, công ty TMG kiện ngược lại Depp, cho rằng anh là một người “ích kỉ, hoang phí và vô trách nhiệm” trong công việc lẫn vấn đề tài chính.

Lá thư thể hiện sự bức xúc của Johnny Depp khi anh phải bán tài sản của mình vì nợ nần

Joel Mandel, quản lý kinh doanh của Depp, cho biết từng khuyên nam diễn viên dừng cách chi tiêu phung phí của mình vì nợ nần chất đống. Phía Mandel còn cung cấp với tòa án những lá thư khuyên nhủ Depp hãy bớt tiêu xài quá độ.

Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn quyết giữ lập trường của mình: “Tôi đang cố gắng hết sức trong việc tiêu tiền, nhưng tôi muốn cho con và gia đình của mình một Giáng sinh đẹp nhất. Về việc tôi luôn đi máy bay riêng, tôi phải tránh né bọn săn ảnh vì chúng là một cơn ác mộng”.

Đến khi cạn tiền, nam diễn viên vẫn không thay đổi được thói quen tiêu xài hoang phí. Để tiếp tục cho lối sống xa hoa, anh mượn tiền lãi xuất cao dẫn đến nợ nần chồng chất.

Khi được người khác khuyên nhủ, anh còn ngụy biện cho hành động tiêu tiền của mình. Thậm chí Depp còn liệt kê các phim sắp đóng như The Tourist, Pirates of the Carribean 4 và Dark Shadow với tổng cát-xê 75 triệu USD mong rằng có thể xoá bỏ hết những khoản nợ vào thời điểm đó.

Những những lời khuyên của quản lý nên bán bớt những món đồ xa xỉ, Depp bày tỏ sự bực tức: “Anh muốn tôi phải bán cái gì nữa? Tôi có xe, nhà, tranh ảnh và tâm hồn của mình. Anh muốn tôi bắt đầu bán thứ gì trước?”.

Cuộc tình bạo hành với Amber Heard

Năm 2009, hai diễn viên lần đầu gặp nhau khi đảm nhận vai tình nhân trong phim The Rum Diaries. Đến năm 2012, cả hai bắt đầu hẹn hò sau khi nam diễn viên chia tay với người tình 14 năm Vanessa Paradis.

Năm 2014, tờ People đưa tin cả hai đã đính hôn và chuẩn bị đám cưới. Đám cưới được tổ chức một năm sau trên hòn đảo riêng của anh ở Bahamas. Depp chia sẻ mong muốn có con riêng với cô diễn viên nóng bỏng.

Amber Heard và Johnny Depp trải qua một cuộc tình sóng gió

Tuy nhiên, vào tháng 5/2015, nhiều fan phát hiện vết thương trên tay phải của Depp khi anh ở trường quay Pirates of the Caribbean 5. Theo tờ ET, nhiều nguồn tin cho biết anh không bị chấn thương khi quay phim mà do đấm vào tường vì quá tức giận khi cãi nhau với vợ.

Thời điểm đó, hai vợ chồng còn phải ra toà trình diện với cáo buộc để hai chú chó cưng nhập cảnh trái phép vào Úc. Thay vì bị 10 năm án tù, nữ diễn viên trả 1.000 AUD và phải quay clip bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình sau đó.

Tháng 5/2016, Heard làm đơn ly dị, đồng thời tố cáo Depp về những hành vi bạo hành gia đình đối với cô. Nữ diễn viên thậm chí còn xin đơn án lệnh cấm tiếp xúc để bảo vệ mình khỏi những quấy rối của chồng cũ.

Heard chia sẻ: “Tôi đã quá sợ hãi vì một vụ việc kinh hoàng xảy ra vào tháng 12/2015”. Sau đó, tờ People đăng hình ảnh mắt thâm và môi bị trầy của cô sau vụ việc trên.

Nữ diễn viên The Rum Diaries cho tòa biết vào sinh nhật cô, Depp xông tới và "đẩy cô xuống sàn” trong tình trạng “say xỉn”. Một lần khác, khi cô và chồng mình cãi nhau nảy lửa, anh đã quăng điện thoại của mình vào mặt cô.

Cô còn kể lại rằng cả hai đang nói chuyện về người mẹ quá cố của anh, Depp bỗng nhiên thay đổi nét mặt và nổi cáu. Một người bạn thân của cả hai vợ chồng đã phải gọi 911 vì nghe Heard la hét trong điện thoại.

“Anh ấy giựt lấy tóc tôi khi tôi cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa. Johnny tiếp tục la vào mặt tôi, kéo tóc, giữ lấy mặt tôi và bắt đầu đánh đập”, cô bức xúc khi chia sẻ với toà án.

Trước những buộc tội của Heard, gia đình, bạn bè và người hâm mộ của nam diễn viên một mực đứng về phía anh. Con gái Lily-Rose Depp cho biết: “Ba tôi là người ngọt ngào nhất trên đời. Ông là một người ba tuyệt vời của tôi và em trai”.

Người tình cũ của Depp cũng lên tiếng bảo vệ anh: “Johnny Depp là người nhạy cảm, luôn yêu thương và quan tâm đến người khác. Tôi thực sự cho rằng những lời cáo buộc này là không chính xác”.

Johnny Depp và người tình 14 năm Vanessa Paradis

Tháng 8/2016, theo tờ ET, đơn ly dị được chấp thuận nhưng án lệnh tránh xa của Heard được cô rút lại. Cả hai cùng lên tiếng: “Mối quan hệ cũng chúng tôi rất mãnh liệt và có những lúc xảy ra sự cố, nhưng tất cả cũng chỉ vì tình yêu. Cả hai đều không bịa đặt chuyện cho quyền lợi của cá nhân. Không có hành vi cố tình bạo hành về thể xác lẫn tinh thần”.

Depp đồng ý trả 7 triệu USD cho nữ diễn viên để bù đắp cho những gì xảy ra. Sau đó, Heard đã dùng số tiền cho 2 tổ chức từ thiện, trong đó có American Civil Liberties Union nhằm ngăn chặn bạo hành phụ nữ.

Nhiều người cho rằng sau khi Depp chia tay với người tình 14 năm Paradis, anh đã không tìm thấy một mái ấm gia đình, từ đó trở nên mất phương hướng và có những hành động bột phát.

Gần đây, anh xuất hiện với bộ dạng tiều tuỵ, gầy trơ xương khiến nhiều fan lo lắng về sức khoẻ của nam diễn viên 54 tuổi. Depp đang tour diễn ở Châu Âu cùng nhóm nhạc của mình Hollywood Vampires. Cuối năm nay, anh sẽ quay lại màn ảnh rộng với vai diễn phù thủ hắc ám Grindelwald trong Harry Potter - Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Mặc những lùm xùm nợ nần, chuyện đời tư của Depp, nhà văn J.K Rowling đã giữ lập trường khi chọn nam diễn viên 54 tuổi cho vai diễn quan trọng trong phim của mình.