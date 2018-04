‘Jumanji’ của The Rock sẽ có phần kế tiếp

Tài tử Dwayne “The Rock” Johnson xác nhận sau thành công ngoài sức tưởng tượng của “Jumanji: Welcome to the Jungle”, hãng Sony sẽ sản xuất phần kế tiếp bom tấn này.

Trên Instagram, Johnson hào hứng cho biết Jumanji: Welcome to the Jungle đã trở thành bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử hãng Sony Pictures. “Mục tiêu của tôi là đem lại cho khán giả những gì họ muốn… Chúng tôi đang thực hiện phần kế tiếp”, Johnson thông báo.

Johnson sẽ trực tiếp tham gia sản xuất phần kế tiếp của Jumanji: Welcome to the Jungle. Và ngoài Johnson, các diễn viên Kevin Hart, Karen Gillan và Jack Black cũng sẽ quay trở lại với cuộc phiêu lưu mới bên trong trò chơi kỳ ảo Jumanji.

Jumanji: Welcome to the Jungle là thành công đầy bất ngờ của Sony. Ảnh: Sony Pictures.

Nhiều khả năng phần kế tiếp của Jumanji: Welcome to the Jungle sẽ đề cập đến nguồn gốc của trò chơi kỳ ảo này. Phần đầu Jumanji (1995) cũng chưa từng nhắc đến vấn đề này.

Jumanji: Welcom to the Jungle đạt doanh thu lên đến 950 triệu USD trên thị trường toàn cầu. Trong đó, tại thị trường Bắc Mỹ phim kiếm được 403 triệu USD, vượt qua kỷ lục cũ của Sony do Spider-Man (2002) nắm giữ. Đây là thành công nằm ngoài dự đoán của Sony và cả Hollywood.

Một số nguồn tin ở Hollywood cho biết có thể Jumanji 3 sẽ ra rạp vào năm 2019. Tuy nhiên, Johnson đang hết sức bận rộn với một loạt dự án bom tấn, bao gồm phim siêu anh hùng Black Adam, Red Notice và phần ngoại truyện của Fast & Furious.