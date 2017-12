‘Jumanji’, ‘Ma trận’ và những thế giới ảo hấp dẫn trên phim

Jumanji: Welcome to the Jungle (2017): Được coi là phần tiếp theo của tác phẩm kinh điển Jumanji (1995), Jumanji: Welcome to the Jungle có nhiều cải tiến so với nguyên tác. Từ chỗ là một board game, Jumanji nay biến thành trò chơi điện tử, hút người chơi vào trong thế giới ảo mà nó tạo ra. Tại đó, 4 cô cậu học sinh trung học là Fridge (Ser'Darius Blain), Spencer (Alex Wolff), Martha (Morgan Turner) và Bethany (Madison Ediman) hóa thân thành 4 nhân dạng hoàn toàn trái ngược với bản thân ngoài đời thực. Họ buộc phải nhanh chóng tìm cách thích nghi và hoàn tất trò chơi, nếu còn muốn trở lại thế giới thực. Phim mang tính giải trí cao với sự tham gia của Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, Kevin Hart và Karen Gillan. Ảnh: Sony.