Jung Hae In nhìn Son Ye Jin như khẳng định: Em yêu chị mất rồi!

Thế nhưng, điều làm người hâm mộ bộ phim phấn khích hơn chính là cặp đôi Son Ye Jin - Jung Hae In không chỉ ngọt ngào trên phim mà còn vô cùng thân thiết ngoài đời. Trong văn hóa Hàn Quốc, nam và nữ luôn giữ phép lịch sự ở mức cao nhất, đặc biệt là giữa nghệ sĩ. Muốn tránh scandal, họ càng giữ khoảng cách với nhau. Nhưng Son Ye Jin và Jung Hae In lại hành xử tự nhiên, thân thiết khi ở bên cạnh nhau. Trong buổi họp báo ra mắt phim, Jung Hae In đã nắm chặt tay đàn chị khiến Son Ye Jin rất bất ngờ, nhưng cũng biết ơn vì tránh được sự ngượng ngùng. Những người yêu thích cặp đôi bình luận, cả hai trông giống như trong buổi lễ thông báo kết hôn.