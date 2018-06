Justgo: ‘Nhắm mắt thấy mùa hè’ tại thiên đường du lịch đảo Lý Sơn

Bạn nên đặt trước phòng khách sạn hoặc homestay trên đảo. Khi đến cảng, nhân viên khách sạn sẽ ra đón và mang theo xe máy cho bạn thuê. An ninh ở đây khá an toàn, bạn sẽ không phải lo mất xe máy dù để ngoài đường mà không khóa cổ. Vì vậy, bạn có thể an nhiên thăm thú và vui chơi trên đảo. Ảnh: Hoàng Yến.