Justin Bieber căng thẳng sau khi ra mắt gia đình Hailey Baldwin

Cánh săn ảnh phát hiện ca sĩ Justin Bieber ngồi bên lề đường ở thành phố New York, anh tỏ ra căng thẳng sau khi nghe một cuộc điện thoại.

Paparazzi đã chụp được hình ảnh nam ca sĩ người Canada với biểu cảm không vui vẻ và liên tục ôm mặt, đôi lúc lại thẫn thờ sau khi nghe điện thoại.

Tờ Daily Mail tiết lộ giọng ca As long as you love me cũng vừa xóa đoạn video về bạn gái trên trang cá nhân với chú thích: “Gặp gỡ vị hôn thê của tôi”. Trong clip, cặp sao mỉm cười bên nhau.

Justin Bieber tỏ ra căng thẳng sau khi nghe điện thoại.

Một tài khoản Instagram có nick name Babyboybizzle đã chia sẻ lại bức ảnh và tiết lộ nguyên nhân khiến giọng ca Baby tỏ ra buồn bã. Người này cho hay việc Bieber căng thẳng không liên quan gì đến chuyện tình cảm với Baldwin.

“Tôi biết là ông của Justin Bieber đang bệnh và tôi hy vọng mọi thứ đều ổn”, tài khoản chú thích. Ngoài ra, giải thích cho động thái xóa video về bạn gái của Bieber, người này cho biết chỉ đơn giản là vì cô ấy không thích.

Tài khoản chia sẻ thông tin ông của Justin Bieber bị bệnh trên Instagram.

Thông tin ca sĩ gốc Canada và người mẫu Hailey Baldwin đính hôn gây xôn xao dư luận thời gian qua. Mặc ồn ào, tình cũ Bieber, Selena Gomez vẫn tỏ ra thoải mái khi du lịch cùng bạn bè.

Về phía Bieber, trên trang cá nhân, anh khẳng định Baldwin là cả cuộc đời mình. “Chúng tôi sẽ ngày càng hạnh phúc cho dù bước sang tuổi 70. Người đàn ông tìm thấy vợ của mình là một điều tuyệt vời và sẽ được nhận ân huệ từ Chúa”, anh thổ lộ.

Hình ảnh mới nhất của hai ngôi sao.