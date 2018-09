Justin Bieber co giật, run rẩy bất thường trên đường phố

Trong một đoạn video được người hâm mộ ghi lại, Justin Bieber có triệu chứng co giật, run rẩy. Nhiều người nghi do anh sử dụng chất kích thích.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh Justin Bieber gặp gỡ người hâm mộ trên đường phố New York được lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong video này, giọng ca Sorry có triệu chứng co giật, run rẩy không kiểm soát. Nhiều khán giả lo ngại đây là hậu quả của việc Justin sử dụng quá nhiều thuốc và chất kích thích.

Đoạn video được ghi lại vào khoảng đầu tháng 9/2018, vào thời điểm quản lý của Bieber tiết lộ từng lo sợ nam ca sĩ sẽ chết sớm vì dùng thuốc quá liều.

Người quản lý Scooter Braun khi trả lời phỏng vấn với tờ E! đã kể lại khoảng thời gian khủng hoảng của nam ca sĩ. Theo Braun, Bieber từng có cuộc sống không mấy lành mạnh với thuốc, rượu, chất kích thích và những rắc rối khác.

Braun từng rất lo lắng về những cơn ác mộng định kỳ của Justin Bieber khiến nam ca sĩ có thể gục ngã. Anh chia sẻ: "Lúc đó, tôi nghĩ cậu ấy sắp chết. Cậu ấy sẽ ngủ một đêm và có thể sẽ không thức dậy nữa vào sáng hôm sau".

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng về tình trạng của anh. Một khán giả chia sẻ: "Justin Bieber trông giống như một người nghiện thật sự trong video đó. Anh ấy liên tục co giật trong đoạn đầu video. Thật sự đáng thương. Họ nên trông chừng anh ấy".

"Ai đó có thể giúp đỡ anh ấy được không? Tôi không phải là fan cuồng, nhưng điều đó không quan trọng. Anh chàng rõ ràng có một vấn đề và tôi không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với anh ấy", một người hâm mộ bình luận bên dưới video.

Trong một tháng qua, nam ca sĩ liên tục gây chú ý khi cầu hôn bạn gái Hailey Baldwin và nhanh chóng đăng ký kết hôn mà không có sự xuất hiện của gia đình. Anh còn bị bắt gặp khóc nức nở bên vệ đường.