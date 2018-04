Justin Bieber diện đồ hoa sặc sỡ, được khen là anh hùng ở Coachella

Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Cuối năm 2007, Justin Bieber và mẹ bắt đầu đăng tải những video clip Justin hát cover các ca khúc của Usher, Chris Brown, Justin Timberlake lên Youtube. Scooter Braun, người từng là phụ trách bộ phân tiếp thị của So So Def, đã xem những video đó và đưa Justin đến gặp ca sĩ Usher rồi nhanh chóng ký hợp đồng với hãng Raymond Braun Media Group. Justin đã từng biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

Bạn có biết: Justin đã nói đùa với tờ USA Today rằng: "Tôi phải dành rất nhiều thời gian để đi tới các đài radio vào lúc 6h sáng và hát, vào khoảng thời gian phát triển chiều cao của tôi. Nhờ vào ngành công nghiệp giải trí này mà tôi sẽ chỉ lùn thế này mãi thôi!"

Ngày sinh: 01/03/1994

01/03/1994 Chiều cao: 1.75 m

1.75 m Album: My World (2010), My World 2.0 (2010), Under the Mistletoe (2011), Believe (2012), Believe Acoustic (2013), Journals (2013), Purpose (2015)

My World (2010), My World 2.0 (2010), Under the Mistletoe (2011), Believe (2012), Believe Acoustic (2013), Journals (2013), Purpose (2015) Tour: Urban Behavior Tour (năm 2009), My World Tour (năm 2010), Believe World Tour (2012), Purpose World Tour (2015)

Urban Behavior Tour (năm 2009), My World Tour (năm 2010), Believe World Tour (2012), Purpose World Tour (2015) Tài sản: 245 triệu USD (2016)

