Justin Bieber, Hailey Baldwin liên tục ôm mặt trên đường phố New York

Sau khi dạo quanh đường phố New York bằng xe đạp, Justin Bieber và Hailey Baldwin đã tỏ ra buồn bã và liên tục ôm mặt. Tin tức được cập nhật bởi tờ Daily Mail.

Sau khi công bố chuyện đính hôn, cặp đôi 9X dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Họ thường xuyên sánh bước trên phố, vui vẻ ăn uống tại nhà hàng và không còn quan tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ.

Mới đây, cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc Bieber và vị hôn thê dạo quanh đường phố quận Manhattan bằng xe đạp. Đáng chú ý, họ bất chợt dừng lại bên vệ đường và Bieber đã ôm mặt, tỏ ra buồn bã. Bên cạnh, Hailey đặt tay lên vai người yêu, không ngừng động viên, an ủi anh.

Cặp đôi 9X tỏ ra không mấy vui vẻ khi dạo chơi đường phố New York.

Khi hình ảnh này được chia sẻ, người hâm mộ bất ngờ vì trước đó cặp sao vẫn vui vẻ bên nhau. "Bieber và Baldwin vừa nhận được một tin xấu?", người hâm mộ nghi vấn.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng có thể ca sĩ người Canada đang có vấn đề sức khỏe vì di chuyển ngoài trời nắng. "Anh ấy có vẻ giống như đang đau đầu hơn là ôm mặt buồn", một người nhận định.

Hồi tháng 7, giọng ca As Long As You Love Me cũng được bắt gặp có biểu cảm căng thẳng, đôi lúc lại thẫn thờ sau khi nghe điện thoại. Sau đó, có thông tin cho biết ông của Bieber không được khỏe và phải đến bệnh viện điều trị.

Hình ảnh mới nhất của cặp sao trẻ trên đường phố New York.

Hailey Baldwin và Justin Bieber yêu nhau hồi năm 2016, chia tay và tái hợp vào tháng 6 vừa rồi. Trong một tháng qua, cặp sao thường công khai thể hiện tình cảm chốn đông người. Hôm 7/7, Justin Bieber đã cầu hôn bạn gái tại Bahamas.

Trên trang cá nhân, giọng ca Baby khẳng định chân dài 21 tuổi là sự chọn lựa đúng đắn. "Chúng tôi sẽ ngày càng hạnh phúc cho dù bước sang tuổi 70. Người đàn ông tìm thấy vợ của mình là một điều tuyệt vời và sẽ được nhận ân huệ từ Chúa", anh thổ lộ.

Gần đây, nữ diễn viên Kim Basinger, bác dâu của Hailey Baldwin, đã tiết lộ hai ngôi sao 9X đang chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất cuộc đời.

"Tiệc cưới chỉ có sự tham gia của những người thân, bạn bè của đôi trẻ", cô nói.