Justin Bieber lập kỷ lục Guinness, đánh bại thành tích của chính mình

Theo tờ Music News, bản remix "Despacito" được thể hiện bởi Justin Bieber, Luis Fonsi và Daddy Yankee, đã trở thành bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn thế giới.

Theo công bố mới nhất của tổ chức kỷ lục Guinnness, Despacito (remix) đã chạm mốc 5 tỷ lượt phát trực tuyến kể từ khi ra mắt hồi tháng 4/2017, vượt qua con số 4,3 tỷ lượt truy cập của bản hit Sorry cũng của chính Justin Bieber trước đó.

Bản phối ca khúc Despacito là sự hòa trộn những giai điệu Latin hấp dẫn. Trong đó, ca sĩ người Canada còn thể hiện một vài câu hát bằng tiếng Tây Ban Nha. Trên Youtube, video audio của bài hát thu hút gần 650 triệu lượt xem từ dân mạng.

Justin Bieber, Luis Fonsi và Daddy Yankee không phải là những ngôi sao duy nhất có thành tích nổi bật trong dach sách của Guinness. Theo đó, đĩa đơn Shape of you của ca sĩ Ed Sheeran là single kỹ thuật số bán chạy nhất thế giới với 26 triệu bản. Ngoài ra, album phòng thu thứ 3 ÷ (Divide) của anh cũng trở thành album bán chạy nhất toàn cầu.

Bản hit Look what you made me do của ca sĩ Taylor Swift tạo nên thành tích cao trong lịch sử âm nhạc khi trở thành MV được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ, với 43 triệu lượt.

Các thành viên của tổ chức kỷ lục Guinnness công nhận ca sĩ Selena Gomez là ngôi sao có nhiều lượt theo dõi nhất trên Instagram với hơn 120 triệu người. Song song, nhóm nhạc One Direction tuy đã tan rã nhưng vẫn giữ danh hiệu là nhóm chạm mốc nhiều lượt theo dõi nhất Instagram, với 17,2 triệu người.

Ngoài ra, tài liệu cũng công bố Katy Perry là người dùng Twitter đầu tiên đạt 100 triệu người theo dõi.

Chưa hết, nhóm nhạc đình đám BTS của Hàn Quốc đã đánh bại One Direction để đạt được lượng tương tác cao nhất thế giới. Trung bình mỗi bài viết trên mạng xã hội liên quan đến BTS đều có lượng phản hồi trung bình hơn 300.000 lượt.