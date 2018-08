Justin Bieber thừa nhận bật khóc trên phố do nghĩ về hôn nhân

Sau khi lộ ảnh ôm mặt khóc rũ rượi bên cạnh vợ chưa cưới Hailey Baldwin, nam ca sĩ giải thích là do cuốn sách "Ý nghĩa của hôn nhân" và sự cam kết gắn bó theo góc nhìn của Chúa.

Sau khi gây khó hiểu cho dư luận và bị đồn đoán "khóc do bị vợ ép cắt tóc", Justin Bieber đã lên tiếng giải thích hôm 9/8. Khi được TMZ hỏi về lý do của hành động này, nam ca sĩ cầm cuốn sách The Meaning of Marriage: Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God (Ý nghĩa hôn nhân: Đối mặt những mặc cảm khi cam kết ràng buộc với trí huệ của Chúa), và trả lời đơn giản: "Đây".

"Có những ngày vui vẻ và những ngày buồn bã", anh nói thêm, "Cuộc đời sẽ không thực tế nếu chẳng có ngày nào buồn".

Justin Bieber khóc trên phố và được bạn gái dỗ dành hôm 7/8. Ảnh: The Mega Agency.



Cuốn sách của tác giả Pastor Timothy Keller đưa ra góc nhìn về hôn nhân từ Kinh Thánh. Sách được giới thiệu là dành cho những ai đang yêu và mong muốn có một tình yêu sâu sắc hơn.

Hôm 7/8, diễn biến khá phức tạp khi nhiều người trông thấy Bieber trong trạng thái ủ dột khi đi xe đạp cùng Baldwin ở Manhattan, New York. Cả hai dừng xe trên vỉa hề. Bieber gục đầu xuống và ôm mặt, còn Baldwin cố gắng động viên chồng chưa cưới. Sau đó, cả hai ngồi hẳn xuống, Bieber tiếp tục gục đầu khóc trong khi Baldwin dỗ dành và khá bối rối.

Sau đó, khi cả hai ngồi trong một nhà hàng ở Tribeca, Baldwin lại được trông thấy có vẻ như đang khóc. Lần này, Bieber dỗ dành người yêu.

Bieber đọc sách về Chúa và hôn nhân để chuẩn bị cho cuộc sống chung với Baldwin. Ảnh: Instagram nhân vật.

Ở độ tuổi 24 và 21, Bieber và Baldwin được nhận xét vẫn còn khá trẻ để tiến đến hôn nhân. Mặc dù vậy, khi công bố tin cầu hôn người yêu vào tháng trước, nam ca sĩ tỏ ra rất cương quyết và thể hiện sự sùng đạo.

Anh viết: "Anh sẵn lòng cam kết dành cả cuộc đời để tìm hiểu mọi thứ về em, yêu em kiên nhẫn và yên lành. Anh hứa sẽ dẫn dắt gia đình mình bằng danh dự và sự toàn vẹn mà Chúa Jesus và các thánh thần đã dẫn dắt, trong mọi việc chúng ta làm, trong mọi quyết định".