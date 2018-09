Justin Bieber và Hailey Baldwin chưa ký hợp đồng tiền hôn nhân

Sở hữu số lượng tài sản gấp gần 100 lần bạn gái nhưng Justin Bieber được cho là vẫn chưa ký hợp đồng tiền hôn nhân khi đăng ký kết hôn với Hailey Baldwin.

Mới đây, nguồn tin của tờ The Sun tiết lộ sau khi đăng ký kết hôn với bạn gái Hailey Baldwin, nam ca sĩ Justin Bieber vẫn chưa ký hợp đồng tiền hôn nhân. Theo đó, cả hai ngôi sao chưa có sự phân chia tài sản rõ ràng trước khi cưới.

Điều này khiến ê-kíp và quản lý tài chính của ngôi sao người Canada rất lo lắng. Nam ca sĩ cũng không hề bàn bạc với quản lý tài chính trước khi đưa ra quyết định này. Nguồn tin tờ Daily Mail cho biết hiện tại quản lý tài chính đã sắp xếp lại khối tài sản kếch xù của nam ca sĩ để giảm thiểu mọi rủi ro hậu hôn nhân.

“Cặp đôi đã lẳng lặng đi đăng ký kết hôn và ê-kíp của Justin Bieber đang lo sốt vó vì biết nam ca sĩ vẫn chua ký hợp đồng tiền hôn nhân rất quan trọng này", nguồn tin tờ The Sun cho biết.

Justin Bieber và Hailey Baldwin được cho là vẫn chưa ký hợp đồng tiền hôn nhân dù ngày cưới cận kề.

Ước chừng khối tài sản của Justin Bieber lên đến hơn 200 triệu USD trong khi đó người mẫu Hailey Baldwin chỉ sở hữu số tiền khiêm tốn khoảng 3 triệu USD. Chính sự chênh lệch quá lớn về số lượng tài sản nên không ít fan của Justin Bieber tỏ ra lo lắng, sợ anh quá chìm đắm trong tình yêu mà bị bạn gái "đảo mỏ".

Như luật bất thành văn, hầu hết ngôi sao Hollywood đều chủ động ký hợp đồng tiền hôn nhân trước khi kết hôn để tránh mọi rủi ro về việc tranh chấp tài sản sau ly hôn.

Cách đây vài ngày, trang TMZ đăng tải tin Justin Bieber và Hailey Baldwin xuất hiện tại một tòa án hôn nhân của thành phố. Một nguồn tin thân cận cũng tiết lộ với tờ People rằng bộ đôi nổi tiếng được một thẩm phán xác nhận trở thành vợ chồng hợp pháp. Giọng ca What Do You Mean? đã bật khóc xúc động trong khoảnh khắc ấy.

Cặp đôi dẫn nhau đến tòa án đăng ký kết hôn cách đây ít ngày.

Theo luật pháp của bang New York, Justin và Hailey có 60 ngày để tổ chức đám cưới. Bỏ lỡ hạn định này, họ phải xin xác nhận kết hôn một lần nữa. Thế nên, thay vì tổ chức đám cưới vào đầu năm 2019 như kế hoạch trước đó, cặp sao đã quyết định dời lên sớm hơn, dự kiến cuối tháng 9 này. Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 9 tới tại ngôi biệt thự 5 triệu USD của Justin ở Ontario, Canada mà anh vừa mua.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Hailey Baldwin nói rằng người mẫu 21 tuổi tin rằng đám cưới ở tòa khác với một đám cưới thực sự. Thế nên, cô vẫn thông báo với các fan trên Twitter rằng cô vẫn chưa kết hôn. "Chuyện xảy ra ở tòa án là ở tòa án. Còn kết hôn thật sự là khi trao lời thề nguyện trước mặt Chúa và những người thân yêu", nguồn tin này chia sẻ.