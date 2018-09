Justin Bieber và Hailey Baldwin khóa môi say đắm trên đường phố

Hôm 17/9 (giờ địa phương), cánh săn ảnh bắt gặp cặp đôi Justin Bieber và Hailey Baldwin vui vẻ đi dạo trên đường phố London (Anh) trong trang phục năng động. Lần xuất hiện này của giọng ca As long as you love me khiến người hâm mộ hài lòng hơn, khác hẳn với hình ảnh "ông chú" mặc sơ mi hoa và quần âu xuề xòa trước đó.