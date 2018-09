Justin Bieber và những khoảnh khắc ghi điểm với người hâm mộ

Năm 2013, Justin Bieber tổ chức tour diễn mang tên Believe tại Trung Quốc. Hàng ngàn người hâm mộ đã đến tham dự và hòa vào không khí âm nhạc sôi động cùng ca sĩ 24 tuổi. Trong lúc đang biểu diễn ca khúc One Less Lonely Girl, Bieber khiến khán giả "đứng ngồi không yên" khi mời lên sân khấu một fan nữ may mắn để trao vòng hoa và hát tặng những bản hit đình đám của mình.