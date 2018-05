Kate Moss, Miranda Kerr, Gigi Hadid được chiêu mộ như thế nào?

Gisele Bundchen: Trong lúc đang ăn tại cửa hàng McDonalds năm 14 tuổi, cô được một chuyên gia sắc đẹp mời tham dự cuộc thi Elite Look Of The Year và giành ngôi vị á quân chung cuộc. Sau đó, Gisele chuyển đến thủ đô São Paulo, Brazil để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô sớm được trình diễn tại New York Fashion Week vào năm 16 tuổi.