Kesha một mực khẳng định Katy Perry từng bị nhà sản xuất Dr. Luke cưỡng hiếp. Tuy nhiên, giọng ca "Roar" mới đây đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Trả lời cánh báo chí mới đây, ca sĩ Katy Perry khẳng định không có bất kỳ hành vi tình dục nào với Dr. Luke như thông tin mà Kesha từng chia sẻ. Ngoài ra, cô phủ nhận chưa bao giờ bị nhà sản xuất 44 tuổi bỏ thuốc mê để gây ra hành vi đồi bại.

"Hoàn toàn không", Perry trả lời trước câu hỏi liệu Dr. Luke có từng lạm dụng tình dục cô hay chưa. Bên cạnh đó, giọng ca Swish swish cũng từ chối nói đến việc này lần nữa, kể cả là nói đùa.

Katy Perry phủ nhận bị nhà sản xuất Dr. Luke cưỡng hiếp.

Trong vụ kiện giữa Kesha và nhà sản xuất Dr. Luke cách đây không lâu, tờ The Blast đưa thông tin nhà sản xuất 44 tuổi từng giở trò đồi bại với Katy Perry. Cụ thể, trong đoạn tin nhắn gửi cho ca sĩ Lady Gaga, Kesha đã nói rằng Katy Perry cũng từng bị Dr. Luke cưỡng hiếp.

Dr. Luke đã phủ nhận thông tin này và đang khởi kiện Kesha về tội phỉ báng, đòi số tiền bồi thường lên đến 50 triệu USD. Luật sư của nhà sản xuất cho biết giọng ca Die young đưa thông tin không có căn cứ, vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng đối với cả Katy Perry lẫn thân chủ của ông.

Trước đây, nhà sản xuất 44 tuổi từng làm việc với cả Katy Perry và Kesha, mang lại một số hit lớn cho cả hai ca sĩ. Với Perry là I kissed a girl, Teenage dream và Roar, còn Kesha là TiK toK và We r who we r.

Dr. Luke, Katy Perry và Kesha từng là những người đồng nghiệp thân thiết.

Năm 2014, làng giải trí thế giới chấn động khi nữ ca sĩ Kesha đệ đơn lên tòa án, kiện nhà sản xuất Dr. Luke tấn công tình dục cô. Từ lúc đó đến nay, Luke vẫn chưa hề thừa nhận tội danh. Về phía Kesha, cô cũng bị tòa án bác bỏ các cáo buộc.