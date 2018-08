Kẻ bịt mặt sát hại hai vợ chồng lúc rạng sáng

Rạng sáng, một kẻ bịt mặt đột nhập vào nhà ra tay sát hại vợ chồng anh Trường ở Hưng Yên. Trong nhà nạn nhân lúc này còn có 4 người khác.

Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 17/8 trên địa bàn phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Ông Phan Văn Hệ, Chủ tịch UBND phường Hồng Châu cho biết nạn nhân Đặng Văn Trường (41 tuổi) và vợ đã tử vong.

Vụ việc khiến nhiều người dân gần nơi xảy ra án mạng hoang mang. Ảnh: Trần Thúy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm kẻ bịt mặt đột nhập gây án, trong nhà anh Trường còn có bố mẹ và 2 con của nạn nhân.

Anh Trường tử vong tại chỗ, vợ anh được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Căn nhà anh Trường, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Thắng Nguyễn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh đang phối hợp cùng Công an Hà Nội khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.