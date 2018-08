Kẻ cướp 100.000 đồng trên bàn thờ thần tài bị khởi tố

Tú dùng dao xông vào cửa hàng cướp được 100.000 đồng để mua bánh và nước uống. Theo luật sư, do người gây án mới 16 tuổi nên mức án không quá 11 năm tù.

Ngày 21/8, Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố Ngô Văn Tú (16 tuổi, ở Bắc Giang) và Ly Tư Hừ (19 tuổi, ở Lai Châu) về hành vi Cướp tài sản.

Hai bị can này từng giúp việc tại một quán ăn rồi quen nhau, sau đó họ nghỉ làm, sống lang thang.

Ngô Văn Tú (phải) và Ly Tư Hừ tại cơ quan công an. Ảnh: M.T.

Đầu tháng 8, do nhịn đói nhiều ngày, Tú mang theo dao rủ đồng bọn đến cửa hàng tạp hóa ở phường Đồng Xuân (nơi Tú từng làm thuê) để trộm cắp tài sản.

Khuya 1/8, bộ đôi xông vào địa điểm trên. Tú bịt khẩu trang, rút dao uy hiếp chủ nhà.

Nghe nạn nhân tri hô, Tú cướp 100.000 đồng trên bàn thờ thần tài ở cửa hàng rồi cùng đồng bọn bỏ chạy. Số tiền cướp được, họ mua bánh mỳ và nước uống.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), Tú và đồng bọn đã chuẩn bị phương tiện nguy hiểm (dao gấp), đe dọa chủ nhà nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đã cấu thành tội Cướp tài sản.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Nếu bị tòa án kết tội, 2 bị can đối mặt với án tù từ 7 đến 15 năm.

Tuy nhiên, người trực tiếp gây án là Ngô Văn Tú. Thời điểm phạm tội Tú mới 16 tuổi 11 tháng. Do đó, theo Điều 101 Bộ luật Hình sự, quy định về án tù có thời hạn đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Nghĩa là, đối với Tú, hình phạt tù cao nhất không quá 11 năm.

Tại cơ quan công an, các bị can khai cướp 100.000 đồng để mua bánh mỳ và nước uống vì đói. Do đó, luật sư Thơm đánh giá, nếu có căn cứ xác định Tú và đồng bọn gây án do túng quẫn thì cần thiết phải đánh giá tính chất, mức độ hành vi, nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh lúc phạm tội để kết án.

Luật sư đánh giá, Tú và Hừ khi phạm tội có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, số tiền chiếm đoạt không đáng kể, động cơ chiếm đoạt vì đói khát,…

Với những căn cứ đó, cơ quan tố tụng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tuyên án ở mức dưới khung thấp nhất hoặc có thể cho hưởng án treo, thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

………………………………………………….

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác.