Kẻ giả danh công an để lừa tiền bị khởi tố

Đi xe biển xanh của cơ quan, Hoàng Bá Đệ mạo danh làm ở công an tỉnh, quan hệ rộng nên có khả năng "chạy" vào trường cảnh sát cho những ai có nhu cầu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can Hoàng Bá Đệ (40 tuổi, trú phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đệ lái xe cho Trung tâm Văn hóa, thể thao thị xã Cửa Lò. Anh ta từng bị TAND TP Vinh xử phạt 6 tháng tù treo về tội Đánh bạc.

Hoàng Văn Đệ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu tháng 8/2015, anh Hồng (24 tuổi) có nhu cầu "chạy" vào trường công an. Đệ tiếp cận, giới thiệu mình làm ở công an tỉnh, có quan hệ với nhiều người, đề nghị đưa 250 triệu đồng để lo lót.

Thấy Đệ đi xe biển xanh, gia đình Hồng đồng ý giao một số tiền trước.

Khi biết bản thân trúng tuyển vào trường công an mà không phải qua Đệ, Hồng giới thiệu suất của mình có ý định "chạy" trước đó cho một người bạn học tên Kim ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Hoàng Văn Đệ hẹn gặp gia đình Kim nhận tạm ứng 50 triệu đồng. Đệ đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Sau một thời gian không thấy Đệ có động tĩnh gì, gia đình Kim gọi điện thúc giục thì anh ta yêu cầu đưa thêm 50 triệu đồng để làm chi phí “bôi trơn”.

Với những lý do đưa ra không thể trì hoãn, Đệ t

hay số điện thoại và trốn biệt tích.

Sau gần 3 năm đi đòi nợ không được, gia đình Kim làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Ngày 10/5, biết không thể thoát tội, Hoàng Bá Đệ đến Công an tỉnh Nghệ An để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.