Kẻ gian đeo mặt nạ, mang hung khí đột nhập nhà Taylor Swift

Người đàn ông 38 tuổi bị cảnh sát phát hiện khi đeo mặt nạ và mang nhiều hung khí nguy hiểm đột nhập nhà giọng ca "I knew you were trouble" ở Beverly Hills, California (Mỹ).

Theo TMZ, mới đây Sở cảnh sát Beverly Hills thông báo hôm thứ bảy (13/4), một người đàn ông đeo mặt nạ tìm cách đột nhập vào nhà nữ ca sĩ Taylor Swift. Hắn mang theo một bao súng rỗng cùng nhiều đạn, găng tay và một con dao.

Khi đó, nữ ca sĩ nổi tiếng không có nhà. Tuy nhiên, thiết bị báo động trong nhà cô vang lên và cảnh sát ập tới, bắt giữ kẻ đột nhập này. Nghi can được xác định là Julius Alexander Sandrock

Taylor Swift không ở nhà lúc kẻ gian tìm cách đột nhập. Ảnh: Ny Daily News

Cảnh sát phát hiện trong người kẻ đột nhập có thuốc và cả đơn thuốc do bác sĩ tâm lý kê toa. Sandrock khai hắn ta mắc chứng trầm cảm, rối lưỡng lực và rối loạn ám ảnh nghiêm trọng.

Sandrock được trả tự do vào hôm 17/4 sau khi nộp số tiền bảo lãnh 150.000 USD. Cảnh sát Beverly Hills đề nghị tòa án buộc hắn không được tiếp cận với súng đạn.

Trước đó, người đàn ông này từng có tiền án phạm tội sử dụng súng trái phép ở bang Colorado và bị phạt 2 năm tù treo.

Trước đó, ngôi nhà của nữ ca sĩ từng bị nhiều kẻ gian đột nhập.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ sinh năm 1988 gặp phải những rắc rối với những kẻ quá khích. Tờ Daily Mail cho biết tuần trước, cảnh sát cũng đã bắt giữ một người đàn ông vì trèo tường vào nhà nữ ca sĩ.

Thậm chí một người đàn ông khác tên Bruce Rowley bị bắt ở Conecticut vì cướp ngân hàng để gây ấn tượng với Taylor Swift.

Hiện tại, nữ ca sĩ Look At What You Made Me Do đang bận rộn với các hoạt động trước lễ trao giải Billboard Music Awards 2018. Cô được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ xuất sắc nhất cùng với Ed Sheeran, Drake..

Taylor Swift cũng góp mặt cùng Cardi B, Camila Cabello ở hạng mục Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất.