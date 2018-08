‘Kẻ hủy diệt 6’: Paramount có đang đùa với lửa?

Lần thứ ba tái khởi động chỉ trong vòng 10 năm, nhưng “Terminator” đã vấp phải sự phản đối ngay khi tung ra bức ảnh đầu tiên.

James Cameron lấy lại bản quyền thương hiệu Terminator và ông lập tức bắt tay thực hiện Terminator 6 (2019). Nhà sản xuất cho rằng chuyện phim sẽ bỏ qua mọi sự kiện từ Terminator 3: Rise of the Machines (2003) cho tới Terminator: Genisys (2015), và giống như phần tiếp theo (sequel) dành cho Terminator 2: Judgment Day (1991).

Tuy nhiên, phản ứng từ công chúng sau khi dự án tung ra bức hình đầu tiên là rất trái ngược.

Sửa sai cho hơn một thập kỷ

Quả hiếm có thương hiệu nào trải qua nhiều truân chuyên như Terminator - Kẻ hủy diệt. Nhưng cho tới giờ, loạt phim vẫn chưa thể tái lặp thành công của hai tập đầu tiên từ thập niên 1980, 1990.

Hãy nhớ lại Terminator: Salvation (2009) của Christian Bale. Khi ấy, có tin đồn cho rằng đạo diễn McG định biến người hùng John Connor thành chính kẻ kết liễu tương lai nhân loại, đưa thương hiệu đến cái kết đen tối không ngờ. Nhưng các nhà sản xuất lo lắng họ không thể kéo dài tiếp loạt phim nên bắt anh đưa ra cái kết an toàn hơn.

Terminator lần đầu tiên tái khởi động vào năm 2009 với tập Salvation. Ảnh: Sony.

Không rõ điều đó có thật hay không, nhưng thực tế thì Terminator: Salvation đã bị khán giả làm ngơ. 371 triệu USD tại phòng vé đối với một dự án tiêu tốn tới 200 triệu USD để sản xuất không thể khiến bất cứ ai hài lòng.

Vì thế, Kẻ hủy diệt thêm một lần nữa được tái khởi động vào năm 2015 với Terminator: Genisys. Không còn Bale, nhưng nhân vật John Connor rốt cuộc đúng là phản diện trong một cốt truyện liên quan tới cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Song, kết quả ban đầu rốt cuộc vẫn chỉ là sự thờ ơ từ khán giả, bất chấp việc Arnold Schwarzenegger tái xuất sau khi chỉ sắm vai cameo (khách mời) ở phần bốn.

May cho Genisys là người Trung Quốc vẫn rất đam mê thương hiệu, và đóng góp cho tập phim tới 113 triệu USD. Kết quả cuối cùng không phải quá tệ: doanh thu 440 triệu USD so với mức đầu tư 155 triệu USD.

Hãy quên phiên bản Sarah Connor của Emilia Clarke ở Terminator: Genisys (2015). Ảnh: Paramount.

Giờ đây, James Cameron, đạo diễn Tim Miller, hãng Skydance và nhà phát hành Paramount muốn công chúng quên những câu chuyện đó đi. Terminator 6 sẽ đưa khán giả tới mốc thời gian ngay sau Terminator 2: Judgment Day - tác phẩm kinh điển của Hollywood hiện đại.

Bước đi đầu tiên của họ gây nức lòng cộng đồng fan: mời lại Linda Hamilton nay đã 61 tuổi vào vai Sarah Connor. Nhưng xem ra mọi chuyện tới đây không còn đơn giản hay êm đềm như thế nữa.

Phản ứng ngay từ bức ảnh đầu tiên

Không phải Arnold Schwarzenegger quen thuộc, bức hình đầu tiên từ Terminator 6 có sự góp mặt của ba người phụ nữ. Linda Hamilton dĩ nhiên xuất hiện, và bên cạnh bà là hai tài năng trẻ Natalia Reyes cùng Mackenzie Davis.

Theo nhà sản xuất, Reyes sẽ sắm vai một nhân vật mới có tên là Dani Ramos. Còn vai trò của Davis thì chưa rõ ràng. Nhân vật của cô tên là Grace, và nhìn hình ảnh đầu tiên của Terminator 6, nhiều người cho rằng đây là một người cơ khí.

Liệu Terminator 6 muốn gửi gắm thông điệp gì khi tung ra hình ảnh đầu tiên là ba nhân vật nữ, chứ không phải người hùng nam tính cơ bắp quen thuộc? Có thể đoàn làm phim muốn nói rằng phái đẹp mới là trung tâm của bộ phim, chứ đừng chờ đợi nhiều ở Arnie năm nay đã 71 tuổi.

Hình ảnh đầu tiên từ Terminator 6 đón nhận không ít phản ứng trái chiều. Ảnh: Paramount.

Song, phản ứng của người hâm mộ thì không tốt cho lắm. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người mỉa mai dự án thành “Ferminator” - một cách chơi chữ ghép từ “female” và “terminator”.

Một bộ phận cho rằng Terminator 6 muốn chạy theo làn sóng nữ quyền đang dâng cao tại Hollywood, mà quên mất rằng nguồn gốc của thương hiệu là những người hùng cơ bắp. Hay nói cách khác, phái đẹp có thể được tôn vinh ở nhiều tác phẩm khác, nhưng Terminator thì không dành cho họ.

Nhóm này xem ra đã quên mất rằng Sarah Connor của Linda Hamilton cứng cỏi ra sao ở Terminator 2: Judgment Day cách đây gần 30 năm. Cho đến nay, đó vẫn là hình tượng đả nữ tiêu biểu của điện ảnh Hollywood, và Kẻ hủy diệt không hoàn toàn chỉ dành cho phái mạnh.

Dẫu vậy, Paramount cũng không nên bỏ qua luồng dư luận phản đối mà Terminator 6 vấp phải lúc này. Hãy nhớ lại trường hợp của Ghostbusters phiên bản 2016. Bộ phim bị “ném đá” dữ dội bởi cộng đồng fan ruột khi hãng Sony thay thế toàn bộ “biệt đội bắt ma” bằng các nhân vật nữ.

Họ đã hò nhau vào “downvote” trailer của bộ phim trên YouTube. Kết quả là lượt “không thích” của đoạn phim quảng cáo lên tới 1 triệu. Còn tại phòng vé, Ghostbusters phiên bản mới chỉ thu 230 triệu USD. Sony rõ ràng là không vui khi họ đã phải bỏ ra tới 144 triệu USD để sản xuất dự án.

Hãy cẩn trọng, Paramount

Paramount thuộc hội “Big Six” tại Hollywood cùng Disney, Warner Bros., Fox, Universal và Sony. Tuy nhiên, trong khoảng hơn hai năm trở lại, đây là nhà phát hành tỏ ra yếu thế nhất trong nhóm.

Paramount bắt đầu mất phong độ chính là từ… Terminator: Genisys hồi cuối mùa hè 2015, dù ngay trước đó Tom Cruise khiến nhà phát hành trở nên hân hoan với Mission: Impossible: Rogue Nation.

Họ nắm trong tay các thương hiệu không tồi. Nhưng lần lượt Transformers, Star Trek và Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Rùa) đều rơi vào tình cảnh “phần sau kiếm tiền kém hơn phần trước”.

Nhiều thương hiệu phim lớn của Paramount đều đang tỏ ra đuối sức. Ảnh: Paramount.

Mùa hè 2017, nhà phát hành gần như tuyệt vọng khi chứng kiến lần lượt Baywatch và Transformers: The Last Knight chìm trong những lời chỉ trích từ giới phê bình và bị các đối thủ tại phòng vé vượt qua. Còn một số dự án nhỏ hơn kiểu Whiskey Tango Foxtrot hay Downsizing cũng chẳng giúp ích được gì nhiều cho Paramount.

Nhưng Paramount bỗng tìm thấy niềm vui trong nửa đầu 2018. Phim kinh dị A Quiet Place của đôi vợ chồng John Krasinski - Emily Blunt gây bão tại phòng vé trước khi Avengers: Infinity War cuốn phăng đi tất cả.

Nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, tác phẩm thu tới 188 triệu USD tại riêng Bắc Mỹ. Đó là con số cao nhất dành cho một bộ phim live-action không dựa trên bất cứ nguyên tác nào kể từ Interstellar (2014) của Christopher Nolan.

Giờ thì Tom Cruise đang tiếp thêm sức sống cho Paramount bằng Mission: Impossible - Fallout giống như mùa hè cách đây ba năm. Chỉ sau ba ngày trình chiếu, phần 6 của loạt Nhiệm vụ bất khả thi đã thu hơn 150 triệu USD toàn cầu. Và bom tấn còn nhiều thị trường quan trọng chưa ra mắt, trong đó có Trung Quốc.

Với Top Gun: Maverick, liệu Tom Cruise có thể tiếp sức cho Paramount như với thương hiệu Mission: Impossible? Ảnh: Paramount.

Từ nay tới cuối năm, Paramount còn dự án kinh dị Overlord, Nobody’s Fool với sự góp mặt của ngôi sau da màu Tiffany Haddish, và Bumblebee - tác phẩm ngoại truyện của Transformers. Có thể nói A Quiet Place và Mission: Impossible - Fallout lúc này đã giúp cho chuỗi tác phẩm giảm đi ít nhiều áp lực khi ra rạp.

Năm 2019, Paramount không có phim Nhiệm vụ bất khả thi hay Transformers nào. Bù lại, Tom Cruise sẽ hoàn thành Top Gun: Maverick cho họ. Nhưng đây thực sự là dự án phiêu lưu khi ra đời sau nguyên tác tới hơn ba thập kỷ.

Phim hoạt hình Wonder Park, phim chuyển thể từ trò chơi Sonic the Hedgehog, dự án Gemini Man của Lý An và Will Smith, hay phim tiểu sử về Elton John, tất cả chắc chắn không thể nặng ký bằng Terminator 6 của James Cameron và Tim Miller.

Liệu bộ đôi thấy rằng việc tập trung vào phái đẹp mới là chìa khóa để Terminator 6 thành công và tránh khỏi vết xe đổ của hai tập gần nhất? Cứ cho là đúng, nhưng bộ phim sẽ phải đối mặt với hai thương hiệu tôn vinh nữ quyền khác tại phòng vé khi ra mắt: Wonder Woman 2 (1/11/2019) và Frozen 2 (27/11/2019).

Chưa kể, Bond 25 - tập phim 007 cuối cùng mà Daniel Craig thủ vai James Bond - cũng ra rạp trong quãng thời gian đó (8/11/2019). Ngay cả với bàn tay ma thuật của James Cameron, Terminator 6 xem ra cũng khó lòng ở thế thượng phong khi khởi chiếu từ 22/11/2019.