Kẻ trộm đập kính ôtô, lấy cắp hơn nửa tỷ đồng

Kẻ gian đập kính ôtô lấy cắp hơn 500 triệu đồng tại bãi xe siêu thị Big C, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Khoảng 10h ngày 10/1, ông Trần Thái Triều (ngụ khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) vào siêu thị mua hàng hóa. Ông Triều đỗ ôtô mang biển kiểm soát 51F- 172... tại bãi đỗ xe và khóa cẩn thận.

Xe ông Triều bị đập bể kính.

Tuy nhiên, lúc 11h30 ra xe, ông Triều phát hiện kẻ gian đã đập kính xe, lấy trộm túi xách màu đen, bên trong chứa tiền và một số giấy tờ tùy thân... Tổng số tiền ông bị mất khoảng 550 triệu đồng.

Chiều 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an TX Dĩ An khẩn cấp truy tìm nghi phạm trộm cắp tài sản táo tợn trên.

Trước đó, tháng 9/2017, 5 chủ xe trình báo kẻ trộm đã lấy đi tổng cộng 179 triệu đồng, 1 laptop nhãn hiệu Macbook, một số quần áo thể thao đã qua sử dụng, 1 số hợp đồng giấy tờ, 1 con dấu của doanh nghiệp và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 22/9/2017, ông Lê Trường Duy (42 tuổi, ngụ Thủ Dầu Một) lái ôtô đến tòa nhà Becamex (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) đậu tại bãi đậu tự do rồi đi uống cà phê. 30 phút sau, ông Duy quay ra thì phát hiện cửa xe bị đập, tài sản bên trong xe đã mất.

Cùng thời gian này, bà Nguyễn Thị Ánh Thu (49 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) sau khi đi uống cà phê cũng phát hiện ôtô của mình bị đập kính.

Tối 22/9/2017, anh Lưu Dũng Lương đến nhà người thân ăn tối và đỗ ôtô trong một con hẻm nằm sát đường ĐT 743 (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một). Một lúc sau, anh Lương quay trở ra xe để về nhà thì tá hỏa phát hiện cửa kính trước của xe bị đập vỡ. Qua kiểm tra, kẻ gian lấy mất một túi xách bên trong có nhiều giấy tờ và tiền mặt khoảng 10 triệu đồng…

Hai ôtô khác đậu trên vỉa hè đại lộ Bình Dương và 1 chiếc đậu trong hẻm tại phường Phú Lợi bị phá cửa kính để lấy tài sản. Trước đó, ngày 10/4, chị N.T.N.A (35 tuổi), chạy ôtô loại 4 chỗ để đi đón con ở trường Việt Anh, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một. Khi trở ra, chị tá hỏa thấy kính cửa trước bên phải bị đập bể; kiểm tra trong xe, phát hiện bị mất hơn 7 triệu đồng.

Cũng trong thời gian đó, một phụ huynh khác đi ôtô đến đón con cũng bị trộm đập cửa kính lấy đi hơn 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã có hơn 10 vụ đập kính ôtô để trộm cắp tài sản ở Bình Dương.