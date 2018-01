Kem làm đẹp được trộn hóa chất ở miền Tây

Cảnh học nghề từ một người bạn rồi sản xuất kem trộn bằng hóa chất, để cung cấp cho các cơ sở làm đẹp ở miền Tây.

Chiều 11/1, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) bắt quả tang Lê Chí Cảnh (26 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Thạnh Trung) sử dụng chất phụ gia không rõ nguồn gốc để sản xuất mỹ phẩm kem trộn tại nhà.

Hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng để sản xuất kem trộn. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 45 kg nguyên liệu hóa chất với phụ gia không có nguồn gốc, khoảng 500 hộp kem thoa thành phẩm, máy dán nhãn cùng nhiều vật dụng khác để đóng gói mỹ phẩm.

Làm việc với cảnh sát, Cảnh không xuất trình được giấy phép sản xuất mỹ phẩm. Thanh niên này khai sản xuất mỹ phẩm được khoảng 2 năm và học quy trình từ một người bạn.

Thành phẩm làm ra Cảnh mang đi tiêu thụ tại các cơ sở làm đẹp hoặc bỏ mối tại Cần Thơ và Hậu Giang. Cảnh sát đã niêm phong số mỹ phẩm và nguyên liệu tại nhà Cảnh để tiếp tục điều tra.

Chai lọ, sản phẩm thành phẩm được phát hiện được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ tạm giữ 380 kg chả cá dương tính với hàn the. Số chả cá này, cảnh sát bắt giữ từ xe tải do Trần Quang Ngọc (42 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chở từ cơ sở của ông Nguyễn Văn Quí, từ Đồng Tháp về Cần Thơ tiêu thụ vào tối 10/1.

Cảnh sát đã lấy mẫu phân tích tích các chất cấm trong sử dụng trong thực phẩm để xử lý theo quy định.