Kết đắng cho những người đẹp khoe thân phản cảm ở showbiz Trung Quốc

Nhiều nghệ sĩ Trung Quốc sẵn sàng chụp ảnh hở hang, đón nhận vô vàn chỉ trích từ công chúng để mong nổi tiếng.

Gần đây, Thư Dung, á hậu một cuộc thi sắc đẹp không danh tiếng gây xôn xao mạng xã hội khi đăng tải gần 100 hình ảnh khoe thân phản cảm ở Đà Lạt. Những tấm ảnh phô trọn vòng ba trước ống kính, không nội y khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Lật lại quá khứ, Thư Dung là cái tên lạ hoắc trong giới người đẹp Việt. Dân mạng tin rằng chuyện chụp ảnh ở Tuyệt tình cốc của Thư Dung chẳng qua là cách để chân dài 9X tìm đến sự nổi tiếng.

Người đẹp Việt Thư Dung gây chỉ trích khi chụp ảnh hở hang gây chú ý.

Còn ở showbiz Trung Quốc, những cô gái muốn nổi tiếng bằng cách khoe thân không phải số lượng ít. Cũng chẳng mấy ai trong số họ thành công. Họ nổi lên nhờ chỉ trích rồi tàn lụi chóng vánh.

Có thời ở Trung Quốc cứ khoe thân là nổi

Với nhiều nghệ sĩ trẻ tại thị trường giải trí Trung Quốc, khoe số đo 3 vòng gợi cảm là cách để họ đến gần hơn với khán giả. Thực tế cho thấy có những người làm nghệ thuật miệt mài mất nhiều năm không được ai nhớ mặt biết tên. Nhưng vài tấm ảnh hở hang lại giúp họ được cả nước nhớ đến.

Can Lộ Lộ từng làm mọi cách để được nổi tiếng.

Can Lộ Lộ là cái tên như thế. Theo Baidu, Can Lộ Lộ sinh năm 1985, tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh. Cô thuộc lứa sinh viên ưu tú của trường, từng đạt giải Hình tượng ưu tú của trường năm 2002.

Năm 2005, Lộ Lộ tham gia một cuộc thi sắc đẹp và chính thức khởi nghiệp vào năm 2007.

Bộ phim đầu tay của cô có tên Cái gọi là hôn nhân hợp tác cùng dàn sao thực lực như Đồng Đại Vỹ, Vương Diễm.

Những bộ phim sau đó của cô có thể kể đến Mẫu nghi thiên hạ (đóng cùng Viên Lập, Huỳnh Duy Đức), Như hình với bóng, Đường Sơn đại địa chấn…

Nhưng Can Lộ Lộ chưa thể thành công. Chật vật 5 năm mờ nhạt, cô tìm đến sự phá cách táo bạo. Bằng những clip mang tính khiêu dâm, mặc hở hang trước ống kính, Can Lộ Lộ bỗng dưng đắt show.

Nhiều chân dài sẵn sàng hở để được nổi tiếng.

Liên tục sau đó, Can Lộ Lộ rơi vào loạt bê bối ẩu đả trên truyền hình, tung ảnh khỏa thân. Sự nổi tiếng đến nhanh nên chân dài sinh năm 1985 dần thích cách công chúng gọi cô là “cô nàng thích khoe thân”.

Nối tiếp Can Lộ Lộ, Đường Nhất Phi, Phan Sương Sương, Lý Dĩnh Chi, Xuân Xuân, Trương Hinh Dư lần lượt chọn mô típ khoe thân để khởi nghiệp.

Mô típ chung của họ là xuất hiện trong loạt ảnh ướt át, hở hang phản cảm gây chú ý.

Sau đó, họ có những phát ngôn đầy tranh luận trước khi chính thức bày tỏ ý muốn gia nhập showbiz.

Dân mạng Trung Quốc cho rằng họ giống hệt cô nàng Becky trong tiểu thuyết Hội chợ phù hoa (Vanity Fair). Becky sẵn sàng đánh đổi để bước chân vào giới thượng lưu trong xã hội, bỏ qua mọi ánh mắt người đời để có thế tiến lên phía trước.

Kết đắng và cái tiếng “rẻ tiền”

Từ năm 2012, cơ quan văn hóa Trung Quốc cùng Cục Phát thanh truyền hình điện ảnh Trung Quốc nhiều lần răn đe về chuyện “mặc gì” của các nghệ sĩ. Không ít nghệ sĩ bị cho vào sổ đen, không được xuất hiện tại các sự kiện lớn. Người đầu tiên bị xử ngầm là Can Lộ Lộ

Giữa năm 2012, Can Lộ Lộ được mời tham dự sự kiện ở Nam Kinh. Gần đến giờ sự kiện bắt đầu, cơ quan văn hóa Nam Kinh rút giấy phép tổ chức. Đồng thời, đại diện cơ quan văn hóa yêu cầu kiểm tra với riêng Can Lộ Lộ.

Can Lộ Lộ giờ chỉ là bóng mờ ở showbiz, không còn được hoạt dộng.

Các nhà sản xuất sau đó lẳng lặng rút tên Can Lộ Lộ khỏi các sự kiện. Trang cá nhân của cô từng thu hút hàng triệu lượt xem giờ đã còn ai quan tâm. Những hình ảnh trên Weibo do cô chia sẻ chỉ có khoảng 10 lượt like cùng bình luận.

“Can Lộ Lộ giờ như bà cô già hết thời với vòng hai lớn, thân hình xuống cấp. Cũng không còn ai mời cô ấy tham gia sự kiện như trước. Can Lộ Lộ từng mong mặc hở để được nổi tiếng nhưng giờ sự nổi tiếng còn cách cô ấy xa hơn nữa. Việc nghệ sĩ gợi cảm trước ống kính là không sai nhưng bán rẻ cơ thể để gây chú ý lại là phản cảm”, Sina nhận định.

Nữ diễn viên Đường Nhất Phi, Lý Dĩnh Chi cùng nhiều người đẹp khác cũng cùng chung số phận.

Trên On, siêu mẫu Vương Thụy Nhi thừa nhận khi chọn “gợi cảm” là tiêu chí phát triển sự nghiệp nhưng không ngờ lại bị hắt hủi nhanh đến thế. Các dự án phim trì hoãn thời gian phát hành, MV ca nhạc không được đón nhận.

Theo Tân Hoa Xã, nổi tiếng nhờ chiêu trò kéo theo vô số hệ quả. Thời gian đã chứng minh phần lớn những ngôi sao gây chú ý nhờ khoe thân đều bị tàn lụi rất sớm.

Trương HInh Dư phải nỗ lực gấp 10 lần sau vài tấm ảnh hở hang ngày mới khởi nghiệp.

Cái nhìn khe khắt từ phía công chúng khiến họ chỉ được tham gia một số vai nhỏ trong các kịch bản phim. Họ biến mất nhanh như cách họ từng xuất hiện. Hiếm hoi trong số đó là những cô đào xinh đẹp, tài năng thực sự vẫn đang vật lộn với nghề như Trương Hinh Dư, Liễu Nham hay Lưu Vũ Hân.

Trương Hinh Dư dù thay đổi hình tượng, được công nhận hơn về diễn xuất vẫn không thoát được tiếng “rẻ tiền”.

"Làng giải trí này tin chắc rằng ai cũng từng bằng cách này cách khác để gây chú ý. Điều quan trọng là những năm qua, tôi luôn không ngừng theo đuổi nghệ thuật. Tôi đang cố gắng thay đổi và chứng minh mình là nghệ sĩ đích thực", cô nói.

MC, diễn viên Liễu Nham sau một thời gian dài chiến đấu cùng sự miệt thị đã nói: “Tôi không muốn khoe thân nữa, sự gợi cảm và rẻ tiền đã bị trộn lẫn. Ngoài những tấm ảnh gợi cảm, chưa bao giờ tôi bị tai tiếng đời tư nhưng công chúng lại đánh giá Liễu Nham là nghệ sĩ thị phi”.