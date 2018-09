Kết luận vụ bé trai 22 tháng bị rách vùng kín khi ở lớp học

Theo kết luận của UBND huyện Thường Tín, bé trai 22 tháng tuổi ở xã tiền Phong (Thường Tín) ngã vào đống đồ chơi trong lớp học và bị cứa rách dương vật.

Nghi vấn bé trai bị vật sắc nhọn cứa vào vùng kín Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Thường Tín, cho biết sẽ tạm thời đình chỉ cơ sở mầm non để xảy ra sự việc bé trai 22 tháng tuổi bị cứa vào quanh dương vật.

Ngày 19/9, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) có báo cáo gửi UBND Hà Nội về việc bé trai 22 tháng tuổi bị vật cứng cứa vào dương vật khi đang được trông giữ tại cơ sở mầm non tư thục Hoa Anh Đào, xã Tiền Phong.

Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, qua kiểm tra, xác minh thông tin, UBND huyện Thường Tín kết luận cháu N.M.C (22 tháng tuổi, trú xã Tiền Phong) bị rách bộ phận sinh dục do bị ngã vào đống đồ chơi.

Cơ sở mầm non Hoa Anh Đào, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Anh.

Sự việc xảy ra vào chiều 12/9, tại thời điểm đó, cô giáo của trường Hoa Anh Đào đã liên hệ tới gia đình cùng đưa cháu C. tới Bệnh viện đa khoa Thường Tín để điều trị.

Qua kiểm tra, nhận thấy cháu bị rách bên ngoài bộ phận sinh dục, bệnh viện đã sơ cứu, tiến hành khâu 3 mũi đồng thời kê đơn thuốc rồi cho cháu về để tiếp tục theo dõi.

Do không yên tâm, tối cùng ngày, gia đình tiếp tục cùng cô giáo của cơ sở đưa cháu C. lên khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và cho kết quả tương tự. Tuy nhiên, đến ngày 13/9, cháu C. có hiện tượng khó đi tiểu, vết thương bị sưng nên mọi người đã đưa cháu đến Bệnh viện Việt Đức để kiểm tra lại.

"Hiện tại, cháu C. có sức khỏe ổn định, cháu đi lại, ăn uống và có tâm lý bình thường như thời điểm trước khi xảy ra sự việc", báo cáo nêu.

Cũng theo báo cáo, cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục Hoa Anh Đào (thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong) của bà Lê Thị Mỹ là cơ sở đã được cấp phép hoạt động từ năm 2014. Kể từ khi hoạt động cho đến trước thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở đảm bảo tốt công tác giáo dục, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ.