Khả năng bỏ mạng của các siêu anh hùng Avengers sau 2 tập phim mới

Hulk (Mark Ruffalo): Phiên bản Người Khổng lồ xanh của Mark Ruffalo mới có màn trình diễn hết sức thành công bên cạnh Thor (Chris Hemsworth) ở bom tấn Thor: Ragnarok (2017). Tuy nhiên, do Universal vẫn sở hữu một phần bản quyền nhân vật trên màn ảnh, Marvel Studios đến nay vẫn chưa thể thực hiện tiếp một phim riêng về Hulk sau The Incredible Hulk (2008). Hãng sẽ buộc phải tận dụng Hulk hết mức có thể, như trường hợp phim riêng về Black Widow bởi hai nhân vật từng có mối quan hệ tình cảm ở Avengers: Age of Ultron (2015). Do đó, fan của Người Khổng lồ xanh hoàn toàn có thể cảm thấy yên tâm trước giờ hai tập Avengers tiếp theo ra rạp.