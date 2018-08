Khách hàng 'tố' tài xế Vinasun chửi mắng, hành hung

Cho rằng tài xế taxi Vinasun lái xe quá nhanh, không an toàn, nữ hành khách yêu cầu đổi xe. Chị này bị tài xế lấy chai nước uống ném vào người, khiến vai bị bầm tím.

Trao đổi với báo chí, chị L.N.C. (ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) , người tố tài xế taxi Vinasun (thuộc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam), cho biết trưa 11/8, chị có nhờ nhân viên lễ tân tại một khách sạn lớn ở trung tâm TP.HCM đón taxi để ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Tài xế Vinasun B.V.H. bị tố hành hung nữ hành khách bằng chai nước. Ảnh: NVCC.

Cùng đi với chị C. còn có vài người khác, trong đó có cả người lớn tuổi và trẻ em. Cho rằng tài xế lái xe quá nhanh và không an toàn, chị C. yêu cầu chạy chậm, nhưng người này đã không hợp tác, thậm chí nói rằng tài xế “taxi chạy chậm lấy gì mà ăn”.

Chị C. kể đến đoạn công viên Hoàng Văn Thụ, chị đã yêu cầu tấp xe vào lề đường để đón xe khác ra sân bay vì tài xế suýt va phải một xe khác xin chuyển làn đường. Tài xế cho rằng chị không thanh toán số tiền 83.000 đồng nên to tiếng, sau đó, mở cốp xe và cầm 2 chai nước ném vào nhóm người của chị.

Một trong 2 chai nước trúng vào người chị khiến bị bầm ở vai. Ngoài ra, theo lời kể chị C., sau khi tấn công, tài xế còn chửi và thách thức chị phản ánh với công ty, công an và lên xe đi.

Nhiều người dân chứng kiện sự việc này đã ngăn lại, không cho tài xế đi. Sau đó, công an phường 2, quận Tân Bình và bộ phận thanh tra của Vinasun đã đến lập biên bản về trường hợp này.

Cụ thể, biên bản được lập lúc 13h45 cùng ngày, xác định tài xế B.V.H. của hãng Vinasun đã có hành vi: “quăng chai nước uống vào người khách hàng”.

Biên bản làm việc của Vinasun ghi nhận sự việc trưa 11/8. Ảnh: NVCC.

Biên bản ghi rõ: “Trên đường đi, khách hàng phàn nàn lái xe chạy nhanh, không tốt đến địa chỉ số 6 Phan Đình Giót (quận Tân Bình), khách đòi xuống xe. Tài xế cho xuống rồi quăng chai nước uống vào người khách hàng, sau đó bỏ đi nhưng khách hàng giữ lại, có kêu công an phường 2 đến giải quyết”.

Biên bản cũng ghi nhận thêm việc tài xế B.V.H. xưng hô mày tao với khách.

Chị C. cũng cho biết thêm, để nhân viên của Vinasun đến ghi nhận sự việc, chị đã phải “mướt mồ hôi” để gọi cho tổng đài của hãng.

Zing.vn đã liên hệ với đại diện hãng taxi Vinasun về sự việc tài xế bị khách hàng “tố”. Vị này tiếp nhận thông tin và hẹn phản hồi sau qua email.