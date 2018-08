Khách hát karaoke bị chém đứt lìa hai chân

Anh Tùng (30 tuổi, ở Đắk Lắk) nghe tiếng cãi nhau trước quán hát nên ra xem thì bị hai thanh niên dùng kiếm chém liên tiếp vào người.

Sáng 13/8, bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Trưởng khoa Chấn thương - chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết nơi đây đã nối thành công 2 cẳng chân cho anh Lê Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ) do bị chém đứt lìa trước đó.

Khoảng 23h ngày 10/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận Tùng trong tình trạng mất máu, 2 cẳng chân bị chém đứt lìa, hôn mê sâu.

“Khi tiếp nhận bác sĩ đã truyền 7 đơn vị máu và phẫu thuật ghép nối 2 cẳng chân cho bệnh nhân Tùng. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn nhưng vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ”, bác sĩ Trực nói.

Các bác sĩ kiểm tra chân nạn nhân sau khi phẫu thuật. Ảnh: Trần Lộc.

Theo anh Tùng, tối 10/8, anh cùng bạn đến quán karaoke ở thị trấn Ea Kar hát. Khoảng 22h cùng ngày, anh Tùng nghe tiếng cãi nhau trước quán nên ra xem thì bị hai thanh niên dùng kiếm chém liên tiếp vào người.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar cho biết đơn vị đang truy tìm hai nghi can gây ra vụ việc. “Sau khi gây án, hai nghi can đã bỏ trốn khỏi địa phương”, vị này nói.