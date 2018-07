‘Khách sạn huyền bí 3’ thắng lớn trước The Rock tại phòng vé

Bộ phim hoạt hình “Hotel Transylvania 3” vượt qua cả “Ant-Man and The Wasp" lẫn “Skyscraper” của The Rock để trở thành tác phẩm ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Trailer bộ phim 'Khách sạn huyền bí 3: Kỳ nghỉ ma cà rồng' Phần tiếp theo của loạt phim hoạt hình ăn khách "Hotel Transylvania" xoay quanh gia đình ma cà rồng Dracula.

Sau thành tích khó tin của Jumanji: Welcome to the Jungle với doanh thu suýt đạt mốc 1 tỷ USD hồi đầu năm, hãng Sony mới tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa với Hotel Transylvania 3: Summer Vacation.

Được trình chiếu tại 4.267 rạp Bắc Mỹ, tác phẩm hoạt hình của đạo diễn Genndy Tartakovsky thu 44,1 triệu USD sau ba ngày cuối tuần qua. Kết quả vượt qua mở màn 42,5 triệu USD của phần một vào năm 2012, và kém đôi chút so với 48,5 triệu USD của phần hai hồi tháng 8/2015.

Nhưng nếu tính cả việc phải đối đầu với Incredibles 2, Ant-Man and the Wasp lẫn Skyscraper, Hotel Transylvania 3 đã cho thấy sức sống của thương hiệu hoạt hình nhà Sony là cực kỳ ấn tượng.

Hotel Transylvania 3 vượt qua các đối thủ mạnh để chiếm ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua. Ảnh: Sony.

Hotel Transylvania 3 khá được lòng khán giả đại chúng. Tương tự như những tập trước, phim nhận điểm A- theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score. 52% số người xem phim là nữ giới, và chỉ có 32% là nằm trong độ tuổi trên 25. Phản ánh từ giới phê bình cũng là khá tích cực với điểm số 60% trên Rotten Tomatoes.

Giới quan sát đang kỳ vọng bộ phim sẽ thu khoảng 125-150 triệu USD tại quê hương Bắc Mỹ. Còn có mặt tại 44 thị trường quốc tế trong cuối tuần qua, Hotel Transylvania 3 có thêm 46,4 triệu USD, qua đó đạt doanh thu mở màn toàn cầu 100,2 triệu USD.

Được sản xuất với kinh phí 80 triệu USD, Hotel Transylvania 3 tiếp tục câu chuyện về Dracula (Adam Sandler) và gia đình quái vật. Lần này, họ đi nghỉ dưỡng trên một chiếc du thuyền được chỉ huy bởi nữ thuyền trưởng xinh đẹp Ericka (Kathryn Hahn).

Sau hơn 100 năm, trái tim của Dracula lại rung động, bất chấp những hiểm nguy rình rập. Tham gia lồng tiếng cho bộ phim còn có Selema Gomez, Andy Samberg, Kevin James, David Spade và Steve Buscemi.

Sau tuần khởi chiếu chiếm ngôi quán quân, Ant-Man and the Wasp có tuần trình chiếu thứ hai khá thất vọng. Bộ phim tụt 62% doanh thu so với tuần ra mắt và chỉ còn mang về 28,8 triệu USD.

Đây là mức tụt cao nhất đối với một bộ phim phần tiếp theo của Marvel kể từ sau Avengers: Age of Ultron và Iron Man 2 (cùng giảm 59,4%). Sau 10 ngày có mặt ngoài rạp, Ant-Man and The Wasp đã thu 132,8 triệu USD từ quê nhà Bắc Mỹ. Tác phẩm siêu anh hùng có thêm 35,3 triệu USD từ 44 thị trường quốc tế, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 283,7 triệu USD.

Không đạt được kỳ vọng 30 triệu USD của giới quan sát lẫn nhà phát hành Universal, Skyscraper của The Rock chỉ thu 25,5 triệu USD sau ba ngày cuối tuần qua.

So với mở màn của các phim gần đây của tài tử cơ bắp, Skyscraper vượt qua 18,5 triệu USD của Baywatch, nhưng lại thua Rampage mới hồi tháng 4 với 35,8 triệu USD, và thậm chí kém cả thành tích 29,8 triệu USD của Hercules (2014).

Skyscraper gây thất vọng trong tuần ra mắt. Ảnh: Universal.

Mục tiêu thu 100 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ của hãng phát hành Universal và nhà sản xuất Legendary đối với Skyscraper xem ra đang rất gian nan. Với kinh phí sản xuất lên tới 125 triệu USD và chưa tính chi phí quảng bá, tác phẩm hành động sẽ phải trông chờ vào các thị trường quốc tế để gỡ gạc.

Mọi chuyện có vẻ đang không thuận lợi lắm đối với Skyscraper. Phản ánh từ giới phê bình chỉ cho điểm số 51% theo tổng hợp của Rotten Tomatoes. Tuy vậy, đáng lo hơn, khán giả chỉ chấm phim điểm B+ theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score.

Skyscraper được khởi chiếu tại 57 thị trường quốc tế cuối tuần qua (bao gồm Việt Nam) và thu khoảng 40,4 triệu USD. Dẫn đầu là Hàn Quốc với 4,7 triệu USD, và tiếp đến là Mexico (3,7 triệu USD), Nga (2,6 triệu USD), Australia (2,4 triệu USD), Anh và Ireland (2,4 triệu USD) và Indonesia (2,1 triệu USD). Phải tới cuối tuần này, phim mới đặt chân tới thị trường Trung Quốc.

Incredibles 2 có thêm 16,2 triệu USD sau cuối tuần qua và nâng tổng thu nội địa lên 535,8 triệu USD. Tác phẩm hoạt hình đã vượt qua The Dark Knight (533,3 triệu USD) để lọt vào top 10 phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ. Còn tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim hiện là 856,9 triệu USD.

Cuối tuần này, tác phẩm hành động The Equalizer 2 (3.000 rạp) của Denzel Washington sẽ đối đầu với bộ phim ca vũ nhạc Mamma Mia! Here We Go Again (3200 rạp).

Cùng lúc đó, khán giả còn được thưởng thức phim kinh dị Unfriended: Dark Web (1.500 rạp). Kết quả phòng vé tuần 20/7 xem ra sẽ ẩn chứa khá nhiều bất ngờ.