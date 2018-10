Khách tham quan được cầm súng và ngắm tại triển lãm

Triển lãm "Homeland Security Expo Vietnam 2018" lần thứ 3 với sự chủ trì của Bộ Công an. Tại đây có hơn 80 gian hàng của các đơn vị đến từ các quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực An ninh - Quốc phòng như Ấn Độ, Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Australia, Nam Phi, Hàn Quốc, Việt Nam… Việt Nam có gần 10 đơn vị tham gia, giới thiệu một số mẫu súng và công cụ hỗ trợ mới cho lực lượng an ninh, quân đội.