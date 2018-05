Khai quật mộ tìm nguyên nhân thanh niên 28 tuổi thiệt mạng

Thạch Toàn được an táng gần nửa năm nhưng người thân nghi cái chết của anh có điều khuất tất nên đề nghị Bộ Công an khai quật thi thể để giám định lại.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết ngày 21/5, cơ quan giám định pháp y của Bộ Công an sẽ khai quật mộ nam thanh niên ở ấp Phước Thọ Hậu, xã Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu), để giám định lại. Việc phúc kiểm thi thể lần này theo yêu cầu của người thân nạn nhân, nhằm kết luận thêm về nguyên nhân khiến anh Thạch Toàn (tên đã thay đổi, 28 tuổi) thiệt mạng.

Gia đình nạn nhân che bạt ở khu mộ để ngày 21/5 cơ quan chức năng khai quật thi thể, giám định lại. Ảnh: Nhật Tân.

Theo nhà chức trách, anh Toàn đến xã Khánh Bình Tây Bắc của huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) làm ngư phủ. Giữa tháng 12/2017, trên đường về nhà cùng chị ở ấp Sào Lưới thì xảy ra mâu thuẫn với người đi xe máy.

Bị người đi xe máy rượt đuổi, anh Toàn bỏ chạy và sau đó mất tích. Hai ngày sau người dân gần Hòn Đá Bạc phát hiện thi thể nạn nhân nổi trên sông.

"Công an Cà Mau giám định tử thi khi đó và kết luận nạn nhân chết do ngạt nước. Do người thân cho rằng anh này bị đánh chết nên Bộ Công an đồng ý giám định pháp y lại để đảm bảo khách quan", lãnh đạo Công an Bạc Liêu nói.