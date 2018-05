Khai quật tử thi nữ kế toán trưởng bệnh viện để điều tra cái chết

Đề nghị khai quật tử thi nữ kế toán sau hơn 5 năm tử vong

Hơn 5 năm sau khi nữ kế toán bị chết nằm ở tư thế treo cổ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khai quật tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.