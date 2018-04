Khai trương trung tâm VUS thứ 2 tại quận 12

Nhằm lan tỏa đam mê học Anh ngữ, mang đến môi trường đào tạo chất lượng quốc tế cho học viên, VUS tiếp tục đưa vào hoạt động trung tâm VUS Nguyễn Ảnh Thủ tại quận 12 vào ngày 18/4.

VUS Nguyễn Ảnh Thủ (số 1113 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) là trung tâm thứ 2 của VUS tại khu vực quận 12, đồng thời là trung tâm thứ 4 VUS đưa vào hoạt động trong tháng 4.

Liên tiếp những trung tâm mới được VUS cho ra mắt để phục vụ nhu cầu của hàng chục nghìn lượt học viên đã cho thấy sự phát triển không ngừng của VUS với mạng lưới rộng lớn cả nước. Điều này mang đến sự thuận tiện hơn nữa cho người học, khi các trung tâm Anh ngữ VUS ngày càng đến gần khu vực mình sinh sống hơn.

VUS Nguyễn Ảnh Thủ cung cấp chương trình Anh ngữ quốc tế cho mọi đối tượng.

Trung tâm VUS Nguyễn Ảnh Thủ sở hữu các phòng học được đầu tư trang thiết bị hiện đại theo chuẩn quốc tế, phục vụ được mọi đối tượng học từ trẻ em 4 tuổi cho đến người lớn bận rộn. Chương trình của VUS được xây dựng với sự hợp tác của các đối tác quốc tế danh tiếng như The City University of New York (ĐH CUNY) - hệ thống trường đại học công lập quy mô lớn thứ ba tại Mỹ.

Về chuyên môn, nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá, bổ sung những vấn đề liên quan, VUS còn hợp tác cùng các tổ chức ngôn ngữ uy tín thế giới: Oxford University Press, British Council…

Cơ sở vật chất hiện đại tại VUS.

Đặc biệt, công nghệ học tiếng Anh độc quyền từ Mỹ - Imagine Learning English đầy sinh động và thú vị sẽ mang đến cho học viên những trải nghiệm mới trong quá trình học. Từ niềm đam mê Anh ngữ này, học viên sẽ từng bước khám phá thế giới thông qua những phương pháp hiện đại, từ đó tự tin hội nhập thế giới với hành trang Anh ngữ vững vàng.

VUS áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến.

Chào mừng khai trương VUS Nguyễn Ảnh Thủ, cùng với dấu mốc VUS đạt chứng nhận toàn cầu về chất lượng giảng dạy và dịch vụ từ tổ chức NEAS, cùng kỷ lục “Hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất Việt Nam” (hơn 100.000 học viên) do tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận, VUS triển khai nhiều ưu đãi cho các học viên mới tại VUS Nguyễn Ảnh Thủ.

Cụ thể: tặng ba lô VUS và giảm 500.000 đồng cho 110 khách hàng đăng ký đầu tiên (áp dụng từ 18/4 đến 6/5); khách hàng tham quan cơ sở từ 18/4 đến 15/5 cũng sẽ nhận ngay một phần quà. Các lớp học thử cho đối tượng trẻ 4-11 tuổi gồm 2 đợt: 21 - 22/4 và 5 - 6/5 giúp phụ huynh và các em có cơ hội trải nghiệm môi trường và phương pháp giảng dạy của VUS.

Bên cạnh đó, VUS Nguyễn Ảnh Thủ tổ chức nhiều hoạt động tại cơ sở như khu vui chơi trẻ em và hoạt động hoạt náo, giao lưu cùng giáo viên nước ngoài vào chiều 22/4 để khách tham quan cùng hòa mình vào niềm vui khai trương cơ sở mới.