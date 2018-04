Khám nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Đại diện VKSND cũng có mặt chỉ ít giờ sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng ông Phan Văn Vĩnh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Bộ Công an thông báo, trong ngày 6/4, ông Vĩnh đã bị Chủ tịch nước tước danh hiệu công an nhân dân.