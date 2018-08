Khám phá miền đất yên bình nhất Australia

Chẳng cần phải mùa hè, đến miền Tây nước Úc vào ngày đông lạnh trên dưới 10 độ C du khách vẫn có thể trải nghiệm những trò chơi trên biển và thưởng thức một khung cảnh yên bình.

KHÁM PHÁ MIỀN ĐẤT YÊN BÌNH PHÍA TÂY AUSTRALIA

Từ Elizabeth Quay đến Kings Park

ói đến Australia nhiều người thường biết đến các địa danh quen thuộc như Sydney hay Melbourne, còn riêng Perth, dường như có phần xa lạ. Nếu bạn là dân đam mê du lịch thứ thiệt sẽ thấy mảnh đất miền Tây nước Úc này đáng thử đặt chân đến một lần. Phóng viên Zing.vn đã có một hành trình ngắn 5 ngày 4 đêm khám phá địa danh này.

Đến Perth để khám phá cũng được, để nghĩ dưỡng càng hay. Đó là quan điểm của nhiều người am hiểu về nước Úc. Perth là thủ phủ thuộc bang Western, Australia với số dân sinh sống chỉ hơn 2 triệu người. Bởi thế, khi đặt chân tới đây, bạn sẽ cảm thấy có một sự yên bình kỳ lạ, đường phố luôn vắng vẻ, tĩnh mịch, không tiếng còi tàu xe náo nhiệt như nơi khác. Phía tây Perth như được phủ mảng màu xanh của biển, những tòa nhà cao tầng khá ít, chúng chỉ tập trung dày đặc chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố, nhất là Elizabeth Quay - biểu tượng của Perth. Đó cũng là lý do vì sao khi muốn chụp hình về sự hiện đại của Perth, các nhà nhiếp ảnh chủ yếu tìm đến khu vực này, nơi còn có dòng sông Swan xinh đẹp chảy qua.

Một góc thành phố Perth nhìn từ flycam tại khu vực Elizabeth Quay.

Phóng viên có mặt tại Perth đầu tháng 8 khi thời tiết Australia còn đang là mùa đông chuyển dần sang xuân. Vào buổi sáng sớm và chiều muộn nhiệt độ khá thấp, dao động từ 5 đến 20 độ C. Tuy nhiên, cái lạnh ở đây khá dễ chịu, chỉ cần mặc sơ mi, bên ngoài thêm chiếc áo khoác 2 lớp, du khách đủ ung dung đi lại khám phá miền Tây nước Úc cả ngày, còn đôi tay chẳng hề bị lạnh cóng.

Nếu như bạn là người đi tour du lịch nhiều hẳn sẽ biết điểm đến nào trong mỗi chặng thường có quá ít thời gian để thảnh thơi ngắm cảnh, chụp ảnh thỏa thích. Do điều kiện giao thông, xe dừng lại tại điểm đỗ cho đoàn phóng viên cách xa vị trí trung tâm nhất của Elizabeth Quay chừng 15 phút đi bộ. Người hướng dẫn viên nói, các anh chị có 30 phút để tham quan khu vực này. Như vậy, phóng viên chỉ kịp lôi chiếc flycam trong ba lô ra bay lên quay video, chụp ảnh nhanh chóng, chưa đủ thời gian tản bộ tới nhiều khu vực đẹp khác, đặc biệt là nơi có chiếc cầu dây văng hình parabol tuyệt đẹp gần sông Swan, chưa thể săn được một tấm hình ấn tượng.

Công viên Kings (Kings Park) trong lòng thành phố được coi là lớn nhất thế giới nằm trên khu đất có diện tích 400 hecta ngay trung tâm Perth. Ở đây cũng có một vườn bách thảo với nhiều cây cổ thụ, vô số loài cây bụi bản địa cùng không gian thoáng mát, trong lành.

Ở giữa lối chính từ cổng vào là một Đài tưởng niệm Chiến tranh Bang có ngọn lửa vĩnh cửu - nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống trong xung đột quân sự của Australia. Tại đây, vào buổi chiều người dân và du khách thường tìm đến nghỉ ngơi, ngắm cảnh và vui chơi thỏa thích trong tiết trời se lạnh và nắng vàng rực rỡ.

Vườn Bách thảo ở Kings Park rộng 12 hecta với nhiều loài hoa dại từ khắp bang Tây Úc và nhiều nơi khác trên thế giới. Tại đây còn có cây bao báp 700 năm tuổi với hình dáng kỳ lạ.

Đoàn du lịch với 13 thành viên mà phóng viên góp mặt may mắn có được hơn 50 phút tham quan. Do công viên quá rộng, khi vừa đến mọi người đã tản ra khắp nơi, khó gọi để gặp được nhau. Hai travel blogger Việt đi cùng đoàn cũng mải mê sáng tác ảnh, còn nhóm phóng viên quay phim lại đi theo đội để thực hiện các khuôn hình, dẫn chương trình, phỏng vấn nhân vật. Điểm cuốn hút nhất ở Kings Park có lẽ là du khách được đứng trên đồi cao Wishing Well ngắm cảnh thành phố và chụp hình con đường hình chữ S uốn lượn qua dòng sông Swan đang dày đặc xe hơi.

Rẽ phải từ hướng Đài tưởng niệm, du khách có thể tản bộ dọc theo hàng bạch đàn hay theo con đường mòn dài đi xuyên khu rừng cây bản địa hầu như còn nguyên trạng. Ở đây còn có một con đường tên là Boodja Gnarning Walk, có nghĩa “sống nhờ đất” dành để ghi nhớ bộ tộc bản địa Nyoongar. Dọc đường có nhiều bảng hướng dẫn giải thích về các tập tục và ý nghĩa của khu vực này.

Lướt ván sóng ở biển Cottesloe

Biển ở Perth rất xanh, chẳng kém gì Cebu, Mauritius hay Maldives dù chưa thể gọi là "thiên đường" du lịch. Thật đáng tiếc khi đoàn phóng viên có mặt vào thời điểm đất nước Australia đang là mùa đông nên không có cơ hội nhúng chân xuống biển. Ở miền Tây nước Úc, Cottesloe là một trong những bãi biển đẹp, lý tưởng nhất đặc biệt là vào ngày hè nóng nực. Tuy nhiên, khi lạnh vào buổi sáng gió lại rất mạnh. Vào gần trưa nhiệt độ lên tới 21 độ C, khu vực này vẫn có hàng chục người tắm và chơi lướt sóng, xung quanh, nhiều cánh chim Hải âu bay lượn ngập tràn.

Người dân ở đây nói rằng Cottesloe thu hút du khách tránh nóng từ cuối thế kỷ 19 và nổi tiếng vì điều đó đến nay vẫn không hề suy giảm. Những con sóng luôn ổn định và nhiệt độ nước biển quanh năm luôn vào khoảng trên dưới 21 độ C.

Thật kỳ lạ biển thì xanh, sóng vỗ vờ liên tục nhưng vào buổi trưa gió không hề mạnh như ở khu vực khác cũng tại Perth. Đứng ở cây cầu đá, phóng viên điều khiển đưa chiếc flycam lên bầu trời vào khoảng 12h ngay ven biển mà không hề bị gió thổi xê dịch. Phía dưới mặt nước, nhiều thanh niên và du khách vẫn mải mê vui đùa với tấm ván để uốn éo các tư thế lướt sóng. Họ thích thú khi thấy một chiếc "máy bay" lượn quanh mình. Ở trên cao hơn nữa, thỉnh thoảng vẫn có phi cơ cả quân sự lẫn dân dụng bay qua.

Nhấc tấm ván ôm cạnh sườn bước lên bờ sau hơn một giờ lướt sóng thỏa thích, anh Cahill, một du khách nội địa người Australia nói với phóng viên: "Anh có thử không, nước không lạnh đâu. Thích lắm"! Sau khi nhận được cái lắc đầu Cahill bảo rằng mình chỉ đùa thôi, nếu chưa lướt ván sóng bao giờ thì chưa trèo lên đã ngã nhào, cần phải tập luyện dài ngày. Anh cũng tiết lộ nếu muốn vui chơi ở Cottesloe thời gian này thì chỉ có buổi trưa nắng ấm là xuống nước được, còn về chiều sẽ lạnh dần, bãi biển cũng vắng người hơn.

Trong khi đó, xung quanh khu vực này, nhiều du khách khác cũng tìm đến ngồi ngắm cảnh, tắm nắng hoặc đạp xe đi dạo trên bờ và cây cầu cảng bằng đá. Nhiều em nhỏ nghịch cát hoặc vùng vẫy với nước như thể trời đang là mùa hè nóng nực.

Cottesloe Beach cách trung tâm Perth khoảng 11 km. Du khách có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay tự lái xe đến bãi biển. Dọc Marine Parade có nhiều chỗ đậu xe miễn phí. Nhân viên cứu hộ luôn túc trực trên bãi biển đến tận đầu giờ tối mùa hè. Theo lời người hướng dẫn viên du lịch, vào mùa hè, khu vực này rất đông khách vào các buổi sáng và chiều.

Đến Perth không thể không du ngoạn đảo Rottnest

"Nếu đến Perth mà không tới hòn đảo Rottnest xinh đẹp quả là phí một chuyến đi", ông Bob Bermingham, một nhân viên ngành du lịch tâm sự với phóng viên. Đảo Rottnest thuộc Ấn Độ Dương, cách trung tâm thành phố Perth chỉ với 50 phút đi tàu cao tốc, khoảng 18 km. Đứng trên hòn đảo này, du khách có thể thấy rõ đất liền thuộc bờ tây Australia.

Ở Rottnest có một không khí trong lành, nhịp sống yên bình, hàng năm thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Với chiều dài 11 km và rộng 4,5 km, đảo Rottnest mang một nét đẹp hoang sơ, kỳ bí được bao trùm bởi nước biển, bãi cát cùng những rạn san hô, cây cỏ đầy màu sắc. Vào buổi trưa, nhờ sự phản chiếu của nắng du khách có thể nhìn thấy rõ nước biển có hai màu xanh lam và xanh ngọc pha trộn, rất cuốn hút.

Chiếc tàu cao tốc xuất phát lúc 9h sáng đưa đoàn phóng viên tới Rottnest vào một buổi sáng mùa đông. Chỉ sau 50 phút, tàu cập bến hòn đảo nhỏ bé nằm giữa Ấn Độ Dương, phía tây của Perth. Tàu có 3 tầng, hai tầng dưới là các hàng ghế ngồi cho những hành khách sợ gió mạnh, còn trên nóc dành cho người nào ưa thích quay phim chụp ảnh. Chỉ cần mặc chiếc áo khoác mỏng, những du khách đủ khả năng chịu lạnh được tận hưởng phong cảnh yên bình hai bên bong tàu đang lướt tốc độ cao cùng những luồng gió thổi rất mạnh.

Thông thường tàu chạy vào lúc 9h sáng và trở về từ 16h hàng ngày. Nếu đoàn nào đông người thuê nguyên cả một chiếc thì thời gian vẫn cố định như dành cho khách lẻ.

Đoàn du khách Việt trải nghiệm lái xe Segwway trên đảo Rottnest.

Màn trải nghiệm đầu tiên trên đảo của đoàn phóng viên là thử lái chiếc Segway, loại xe cân bằng điện tử tuy không mới lạ nhưng giúp cho những người ngại đi bộ có thể thuận tiện lái đi tham quan xung quanh hòn đảo. Nhóm người Việt có 13 thành viên thì 3 người trong số đó quyết định không thử trải nghiệm mà chọn công việc chụp ảnh, quay video cho những người bạn đồng hành của mình. Chiếc Segway có thể chạy được 20 km/h nên các "phó nháy" của đoàn phải đi xe buýt lăn bánh phía trước để dễ dàng tác nghiệp. Khi đến bến xe buýt, buộc phải xuống đi bộ, các tay máy đành chạy theo những chiếc Segway đang lăn bánh vù vù về phía trước.

Từ đảo Rottnest cách xa 18 km, dùng ống kính tele 400mm có thể ngắm rõ đất liền cùng những con sóng nhô cao trên mặt biển.

Ngọn hải đăng Wadjemup trên đảo Rottnest.

Kết thúc màn chạy thở bở hơi tai này nhóm chụp ảnh, quay video được đứng bên ngọn hải đăng Wadjemup tự thưởng cho mình một vài pose ảnh rồi chạy bộ xuống qua các bậc thang. Phía dưới chân cây đèn biển là những dải cát mịn, trắng tinh, sóng biển liên tục vỗ vào những hòn đá bắn nước lên cao tạo cảnh sắc tuyệt diệu. "Tôi chỉ ước giờ đang là mùa hè để nhảy ào xuống tắm, biển quá đẹp", người bạn đồng hành của phóng viên nói.

Rottnest sở hữu 135 loài cá sặc sỡ vùng nhiệt đới và hơn 20 loài san hô. Du khách tới đây nếu có nhiều thời gian hơn sẽ được dạo chơi trên đảo bằng xe đạp, dạo bộ trên những bãi cát trắng mịn, thoả sức bơi lội trong làn nước biến trong xanh tươi mát hay chèo thuyền để chiêm ngưỡng các loài hải cẩu, cá heo, chim ưng biển, cá voi… Đặc biệt, du khách còn được lặn sâu dưới đáy biển để ngắm nhìn các rạn san hô hay một vài xác tàu đắm còn sót lại.

Vào 12h trưa, hầu hết du khách tập trung tại một số nhà hàng ngay ven đảo để thưởng thức ẩm thực. Tuy gần biển nhưng ở đây không chỉ có hải sản mà còn có đủ loại món của đất liền như bánh pizza, bánh mì, thịt cừu...

Trong khi ăn trưa, du khách được ngắm những đàn chim Hải âu tung tăng bay lượn xung quanh. Nếu ai đó lỡ để vương một mẩu bánh mì trên bàn, chúng lập tức sà xuống tranh nhau mổ. Còn các nhân viên phục vụ tại nhà hàng yêu cầu các thực khách không được chơi trò nhử chim bằng thức ăn. Bởi đây là quy định của đảo.

Ban đầu khi chưa biết quy định, anh Thảo, một du khách Việt đã thử nhử chim Hải âu bằng các mẩu bánh mì.

Đảo Rottnest cũng là nơi trú ngụ của loài động vật có tên Quokka, rất hiền lành, và trông như chú chuột cống. Chúng là loài động vật bé nhỏ cùng họ với các loài thú có túi wallaby, rất thân thiện với con người. Tên gọi của hòn đảo cũng xuất phát từ loài thú bé nhỏ này bởi nhà thám hiểm người Hà Lan đã khám phá ra vùng đất (Rotte nest có nghĩa là tổ chuột theo ngôn ngữ Hà Lan thế kỷ 17). Đảo Rottnest cũng là nơi sinh sống của loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng - Gilbert's potoroo (chuột nhắt có túi). Chúng được đem tới đảo với mục tiêu tăng trưởng giống loài. Khi các nhóm khách ngồi ăn ở nhà hàng, một vài chú Quokka bò tới chân bàn để ngóng thức ăn được người ta vứt xuống.

Quokka chạy khắp nơi tìm thức ăn tại đảo Rottnest.

Kết thúc ngày tham quan đảo Rottnest, đoàn trở về bến trong nắng hoàng hôn.

Đường bay thuận tiện từ Hà Nội, TP.HCM tới Perth

Được biết mỗi tháng Công ty du lịch Vietravel sẽ tổ chức khoảng hai đoàn, mỗi đoàn từ 25 - 30 khách tới thủ phủ của miền Tây nước Úc. Theo báo cáo của Vietravel, năm 2017 công ty này đưa khoảng 4.600 khách Việt tới Úc. Và mới chỉ 7 tháng đầu năm 2018 con số khách đã lên tới 3.500. Dự kiến năm 2018, Vietravel sẽ phục vụ 5.400 khách du lịch Úc. Perth là thị trường mới, tiềm năng mà đơn vị lữ hành này đang nhắm tới để khai thác.

Về đường bay thuận tiện nhất với du khách từ Việt Nam hiện nay có Singapore Airlines. Từ Hà Nội và TP.HCM, hai nhóm phóng viên và các travel blogger bay tới Changi rồi nối chuyến tới Perth. Nếu lựa chọn hãng hàng không vừa được bình chọn là tốt nhất thế giới Singapore Airlines, hành khách sẽ được trải nghiệm ngồi trên dòng máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 787-10 Dreamliner hoặc Airbus A330-300.

Đặc biệt, những khách bay cùng Singapore Airlines khi quá cảnh tại Singapore sẽ nhận ngay voucher trị giá 20 đô la Sing dùng để mua sắm tại sân bay Changi với cách đơn giản là trình thẻ lên máy bay và hộ chiếu tại quầy iShop Changi.