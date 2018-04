Khám xét nhà cựu Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn

Việc khám xét được thực hiện sau khi Bộ Công an phát đi thông báo cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an) về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.