Khi 'giấc mơ Mỹ' dừng chân ở những ruộng mía vùng biên

Theo Bộ An ninh Nội địa, số người vượt biên trái phép vào Mỹ gia tăng trở lại vì những kẻ buôn lậu khuyến khích di dân lợi dụng luật Mỹ để không bị trục xuất ngay lập tức. Chẳng hạn, 10% người bị bắt đã xin tị nạn với lý do lo sợ cho tính mạng của họ nếu sống ở những nơi nguy hiểm như Honduras. Hồi năm 2013, chỉ 1% người bị bắt viện lý do này.