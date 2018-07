Khi Hollywood sắp phải đối mặt với những cuộc chia tay

Chỉ một năm nữa thôi, rất nhiều thương hiệu, nhân vật điện ảnh quen thuộc sẽ chính thức tạm biệt khán giả. Và Hollywood đang phải đối mặt với nhiều hoài nghi sau đó.

Năm nay, Maze Runner: The Death Cure và Fifty Shades Freed mới khép lại hai thương hiệu điện ảnh dựa trên các nguyên tác văn học nổi tiếng là Giải mã mê cung và 50 sắc thái.

Loạt phim phòng the bị giới phê bình trù dập đủ kiểu, nhưng rốt cuộc vẫn giúp Universal thu tới 1,319 tỷ USD toàn cầu, so với mức đầu tư sản xuất chỉ là 150 triệu USD. Còn Fox hoàn toàn có thể hài lòng khi toàn bộ cuộc phiêu lưu của nhân vật Thomas và bạn bè thu 958 triệu USD, so với tổng số tiền sản xuất là 155 triệu USD.

Chỉ có hai lời chia tay trong năm 2018. Nhưng bước sang 2019, những cuộc từ biệt trên màn ảnh chắc chắn sẽ là chủ đề chính của báo giới.

Hàng loạt thương hiệu, nhân vật lớn sắp tạm biệt khán giả

Việc thực hiện các phim sequel (phần tiếp theo) vẫn là trọng tâm của không ít studio trong năm sau. Một số cái tên rất đáng chờ đợi có Frozen 2 và Toy Story 4 cùng của Disney, hay Wonder Woman 1984 - bom tấn mà Warner Bros. kỳ vọng sẽ truyền thêm sức sống cho Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU) đang bị thất thế.

X-Men: Apocalypse và The New Mutants trong năm 2019 rất có thể là những phim dị nhân cuối cùng do Fox sản xuất. Ảnh: Fox.

Nhưng số lượng phim phần kết trong năm 2019 là cực kỳ đông đảo. X-Men: Dark Phoenix của đạo diễn Simon Kinberg rất có thể là dấu chấm hết cho thương hiệu phim dị nhân nếu như Fox bị Disney thâu tóm và nhóm X-Men từ đó có thể chính thức góp mặt trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Glass là phần tiếp theo của cả Unbreakable (2000) và Split (2016), nhưng sẽ khép lại những gì còn dang dở của hai câu chuyện gốc. DreamWorks Animation không giấu giếm việc sử dụng How to Train Your Dragon: The Hidden World làm phần kết cho Bí kíp luyện rồng. Câu chuyện về tay sát thủ John Wick (Keanu Reeves) xem ra cũng sẽ kết thúc với John Wick: Parabellum.

Dĩ nhiên, số đông khán giả mong chờ Avengers 4 vào mùa hè năm sau. Marvel Studios quảng cáo rằng tác phẩm thứ 22 của MCU sẽ khép lại tất cả những gì mà họ đã xây dựng suốt 10 năm qua kể từ Iron Man (2008), và một số ngôi sao thương hiệu của như Robert Downey Jr. hay Chris Evans cũng sẵn sàng chia tay người hâm mộ.

Daniel Craig có lần cuối cùng vào vai James Bond trong năm 2019.

Daniel Craig chuẩn bị có lần thứ năm vào vai James Bond dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Danny Boyle. Tuy nhiên, Bond 25 cũng chính là tác phẩm cuối cùng mà khán giả có cơ hội thấy tài tử người Anh sắm vai nhân vật điệp viên lừng danh.

Đã có rất nhiều thông tin về người kế nhiệm Craig xuất hiện kể từ phần trước là Spectre (2015), và các nhà sản xuất sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức và thêm một lần nữa tái khởi động thương hiệu điệp viên bom tấn.

Cuối cùng, thật kỳ lạ khi chỉ sau bốn năm, khán giả đã được chứng kiến đoạn kết của bộ ba phim Star Wars mới với câu chuyện về Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe (Oscar Issac) và Kylo Ren (Adam Driver).

Star Wars: Episode IX ra mắt vào tháng 12/2019 thậm chí còn được cho là dấu chấm hết thực sự cho câu chuyện về gia tộc Skywalker đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Sau Star Wars IX, Disney và Lucasfilm ấp ủ thực hiện tiếp một bộ ba phim mới, nhưng là với những nhân vật hoàn toàn mới dành cho khán giả hiện đại.

Tương lai ảm đạm

Nếu như một số thương hiệu gần như chắc chắn sẽ chấm dứt như John Wick, Unbreakable hay How to Train Your Dragon, thì phần lớn các dự án kể trên chỉ là bước nghỉ tạm thời.

MCU sẽ tiếp diễn với Spider-Man: Far from Home ra mắt ngay sau Avengers 4 khoảng hai tháng. X-Men không đời nào dừng lại dù cho thương hiệu nằm dưới quyền Fox hay Disney. Và Star Wars vẫn tiếp tục là “mỏ vàng” để Disney khai phá trong nhiều năm tới đây.

Liệu đến bao giờ Disney cùng Marvel Studios mới có thể lại cho ra đời những dự án khổng lồ tầm cỡ Avengers: Infinity War và Avengers 4?. Ảnh: Disney.

Nhưng các tác phẩm trong năm 2019 nhiều khả năng sẽ là “đỉnh cao” mà không biết đến bao giờ thương hiệu đó mới có thể tái lặp. Avengers 4 nối tiếp thành công doanh thu 2 tỷ USD của Avengers: Infinity War (2018), và Disney cùng Marvel Studios phải chăng sẽ cần thêm 10 năm mới có thể cho ra một dự án lớn đến thế?

Liệu tương lai của James Bond sẽ ra sao khi không còn Daniel Craig và phải xây dựng lại từ đầu? Khán giả sẽ phản ứng thế nào khi Star Wars không còn liên quan tới nhà Skywalker? X-Men sẽ được Disney khắc họa ra sao nếu như họ nắm trong tay thương hiệu? Đó chắc chắn là những câu hỏi không dễ trả lời.

Các tác phẩm tái khởi động (reboot) luôn luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với nguyên tác. Một khi cái bóng là quá lớn, nhiệm vụ dành cho đội ngũ sản xuất và biên kịch là khổng lồ.

Dễ nhận thấy Hollywood đang gặp không ít khó khăn trong việc tạo ra thương hiệu điện ảnh mới. Thậm chí, ngay cả chuyện chuyển thể các thương hiệu văn học cũng như đang “đi vào ngõ cụt” khi thành công của The Hunger Games hay Twilight chưa được tái hiện.

Cùng lúc đó, việc xây dựng các vũ trụ điện ảnh đang cho thấy nhiều thất bại hơn là thành công, như việc DCEU sau hơn 5 năm vẫn đang loay hoay đuổi theo đối thủ MCU, hoặc Star Wars thì mới vấp phải thất bại với phần ngoại truyện Solo. Rõ ràng, tương lai của Hollywood sau năm 2019 thực sự đang là dấu hỏi lớn.