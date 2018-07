Khi nhà văn là fan bóng đá

Salman Rushdie thường tự xưng mình là một fan của đội bóng Tottenham. Năm 1999, ông đã viết một bài báo gồm 8 trang đăng trên tờ The New Yorker có tiêu đề“Trò chơi của nhân dân, nền giáo dục của một người hâm mộ bóng đá”. Tuy nhiên trong đó có hai chỗ nhầm lẫn lớn mà không ai nói cho nhà văn biết trước khi gửi in, đó là huấn luyện viên Bill Nicholson vĩ đại của đội Tottenham không phải là “người Scotland”, và huấn luyện viên của đội Manchester United cũng không chết trong vụ tai nạn máy bay ở Munich. Dù sao thì nhà văn người Anh gốc Ấn, tác giả của tiểu thuyết Những đứa con của nửa đêm sắp được Netflix chuyển thể thành chuỗi phim truyền hình vẫn thường xuyên xem bóng đá và rất thích chia sẻ cảm xúc về kết quả thắng trận của đội bóng yêu thích của mình trên mạng xã hội Twitter.