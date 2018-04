Khó cạnh tranh Grab, Vinasun tính giảm 1.000 tỷ doanh thu năm 2018

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt với taxi công nghệ, năm 2017, Vinasun chỉ đạt được 73% kế hoạch doanh thu. Hãng này dự báo doanh thu năm 2018 tiếp tục giảm 1.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 trước thềm đại hội cổ đông thường niên (dự kiến ngày 27/4).

Trong báo cáo tài chính, doanh thu và lợi nhuận của Vinasun năm 2017 tiếp tục giảm. Tổng doanh thu đạt 2.937 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2016 và chỉ đạt 73% kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chỉ đạt 189 tỷ đồng, giảm gần 40% so với 2016 và chỉ đạt 92,37% so với kế hoạch.

Như vậy, doanh thu của Vinasun giảm sâu so với các năm trước đây. Nếu như năm 2014, Vinasun đạt doanh thu 3.770 tỷ đồng, năm 2015 là 4.252 tỷ đồng, năm 2016 là 4.520 tỷ đồng thì năm 2017 chỉ còn 2.692 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng số xe của Vinasun giảm 11% so với cuối năm 2016, hiện tại chỉ còn 5.835 xe. Trong năm vừa qua, Vinasun đã thanh lý 1.293 đầu xe, trong khi đầu tư mới chỉ đạt 567 chiếc.

Vinasun cho biết số lượng cuộc gọi bình quân hàng ngày đến hãng này đã giảm 25% trong năm qua, hiện tại chỉ còn khoảng 36.000 lượt. Số khách đón qua các điểm tiếp thị cũng giảm 8%. Tuy nhiên, một điểm sáng là khách đặt qua app đã tăng 61% nhưng chỉ đạt 4.660 lượt/ngày. Giá cước bình quân của taxi Vinasun (đã bao gồm thuế VAT) là 15.796 đồng/km, giảm nhẹ so với năm 2016.

Doanh nghiệp cho rằng thách thức nghiêm trọng nhất mà mình đang phải đối mặt là việc tham gia “bất hợp pháp” vào thị trường taxi với các chiêu thức “cạnh tranh không lành mạnh” của các công ty nước ngoài. Vinasun cho rằng các công ty nước ngoài này (ám chỉ Uber, Grab) đã lợi dụng kẽ hở của các quy định với kinh doanh taxi, phát triển số lượng xe lên tới 30.000 chiếc tại riêng TP.HCM, cao gấp 5 lần taxi của Vinasun.

Vinasun đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2018 giảm 1.000 tỷ đồng so với năm 2017. Ảnh: Lê Quân.

Các hãng này liên tục hạ giá, nâng giá một cách phi lý, dùng tiền hỗ trợ và bù lỗ cho chủ xe và lái xe. Vinasun lấy ví dụ đã có công ty chấp nhận lỗ gần 1.000 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ có 20 tỷ. Các hành động này nhằm giành giật thị trường của các công ty taxi. Vinasun than rằng mình phải tuân thủ hàng loạt quy định của pháp luật nên gây khó khăn cho hoạt động.

Bởi những thách thức trên, Vinasun đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 chỉ là 1.750 tỷ đồng (giảm gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2017). Kế hoạch năm 2018 giảm 65% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu giảm 50% so với năm 2017 và chỉ đạt khoảng 95 tỷ đồng.

Vinasun cũng đặt mục tiêu tổng số xe hoạt động kinh doanh cuối năm 2018 là 6.273 chiếc, hàng ngày có 12.000 lượt khách đặt xe của Vinasun thông qua app.