Khởi động cuộc thi 'Xe ga Yamaha và tôi' với giải thưởng hấp dẫn

Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức công bố khởi động cuộc thi ảnh “Xe ga Yamaha và tôi” với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Sau màn chào sân ấn tượng với chiến dịch mới mang tên “Xe tay ga Yamaha - Why not?” vào ngày 5/4, Yamaha Motor Việt Nam tiếp tục khuấy động cộng đồng mạng khi công bố cuộc thi ảnh “Xe ga Yamaha và tôi”. Cuộc thi là cơ hội để người dùng bày tỏ tình yêu với “bạn đồng hành” trên từng cây số của mình.

Phạm Hương, Isaac, Chi Pu là đại sứ cho chiến dịch “Why not?”.

Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra trong 4 tuần, từ 5/4 đến 5/5. Tất cả công dân Việt Nam trên 18 tuổi (tính từ ngày đăng ký dự thi) đã hoặc đang sở hữu xe ga được trang bị động cơ Blue Core hoặc đã từng trải nghiệm thực tế, có chứng minh nhân dân và bằng lái xe A1 hợp lệ đều được tham dự.

Thể hiện tình yêu cùng “bạn đồng hành” của mình.

Để tham gia cuộc thi, thí sinh điền thông tin trên website xetayga-yamahawhynot.com, đăng tải một tấm hình thể hiện tinh thần “Tôi yêu xe ga Yamaha” kèm lời chia sẻ, cảm nhận dành cho “bạn đồng hành” của mình. Mỗi người chơi có tối đa 5 lượt đăng bài để gia tăng lượt nhận quà.

Bài dự thi được chia sẻ trên Facebook cá nhân của người chơi ở chế độ công khai với hashtag #XeGaYamaha&Toi. Những bài thi hợp lệ sẽ được ban tổ chức lựa chọn và trao tặng những phần quà tiện ích như: áo thun, sổ tay, bình nước, ly nước, móc khóa và mũ bảo hiểm. Hàng trăm món quà Why not từ Yamaha sẽ dành tặng những người chơi may mắn mỗi ngày.

Dự thi để có cơ hội nhận nhiều phần quà thiết thực.

Những bài dự thi hợp lệ, đạt tối thiểu 50 lượt thích sẽ có ngay cơ hội sở hữu xe ga Yamah Janus Premium trị giá 31,49 triệu đồng và bộ quà tặng Why not gồm áo thun, sổ tay, bình nước, ly nước, móc khóa. Mỗi tuần sẽ có một xe ga Yamah Janus Premium và 10 bộ quà tặng Why not dành cho những người chơi may mắn nhất.

Sẽ có 4 chiếc xe Yamaha Janus Premium dành cho người chơi may mắn nhất cuộc thi.

Những lời “tỏ tình” của các bạn trẻ dành cho bạn đồng hành - xe tay ga Yamaha - sẽ là những câu chuyện hành trình đầy ý nghĩa. Cùng Yamaha Motor Việt Nam viết nên câu chuyện cảm xúc giữa bạn và xe tay ga Yamaha qua cuộc thi ảnh “Xe ga Yamaha và tôi” tại xetayga-yamahawhynot.com.