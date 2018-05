Khởi tố 6 người mang quan tài đi đòi nợ ở Hà Giang

Nhóm người trên có hành vi tụ tập, mang quan tài, bức trướng, vòng hoa và phát loa nhạc kèn đám ma, la hét chửi bới trước cửa nhà ông Đỉnh ở Hà Giang.

Liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng khi mang quan tài đi đòi nợ xảy ra ngày 19/4 tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, ngày 22/5, Công an huyện Bắc Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn ccm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Dương (43 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang); Đào Mạnh Cường (22 tuổi, trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang); Hoàng Quang Sơn (25 tuổi); Hoàng Văn Tý (24 tuổi); Trịnh Minh Quân (18 tuổi, cùng trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Trong đó, Hoàng Quang Sơn đang trốn khỏi nơi cư trú, và Hoàng Văn Tý đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các nghi phạm mang quan tài đi đòi nợ gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an huyện Bắc Quang cũng khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Hồng Giang (29 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Hà Giang) là kẻ cầm đầu trong vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 19/4, 6 người trên đã có hành vi tụ tập, đến đòi nợ thuê trước cổng nhà ông Vũ Văn Đỉnh (trú tại tổ 10, thị trấn Việt Quang) bằng cách mang quan tài, bức trướng, vòng hoa và phát loa nhạc kèn đám ma, la hét chửi bới gây mất trật tự công cộng và cản trở an toàn giao thông trên quốc lộ 2 khiến dư luận bức xúc.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.