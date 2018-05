Khởi tố ba phụ nữ đánh ghen trong ôtô

Sau khi đưa nữ 9X lên ôtô, Đài cùng hai người bạn dùng dép đánh vào mặt, kéo đâm vào đùi và cắt tóc nạn nhân.

Ngày 22/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Trang Đài (28 tuổi, trú tại TP Vinh) về hành vi Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật.

Liên quan vụ việc, Hoàng Thị Thúy (27 tuổi, trú cùng địa phương) và Nguyễn Thị Linh Trang (23 tuổi, trú TP Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích nhưng cho tại ngoại.

Theo kết quả điều tra, do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với chị Lan (21 tuổi, đã đổi tên), Đài tìm gặp cô gái này để nói chuyện.

Ngày 6/5, Đài gọi cho Lan đến điểm hẹn trên đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh rồi cùng Thúy và Trang đi ôtô đến gặp. Tại đây, nhóm của Đài mời nữ 9X lên ôtô rồi dùng dép đánh vào mặt, kéo đâm vào đùi và cắt tóc.

Hành hung xong, nhóm đi đánh ghen lên ôtô rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau khi vào viện cấp cứu đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Theo kết quả giám định, chị Lan bị thương tật 7%.