Khởi tố bị can tàng trữ ma túy trong vụ thiếu úy tử vong khi phá án

Nam thanh niên 21 tuổi ngụ huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết chiều 17/8, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi, ngụ xã Thanh Đức) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép ma túy.

Nam thanh niên 21 tuổi là bị can trong vụ thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ, tử vong do ngộ độc ma túy khi phá án.

Theo cảnh sát, tối 13/7, thiếu úy Đạt cùng đồng đội phát hiện, bắt giữ Đang khi tàng trữ ma túy đá tại xã Long Phước. Căn cứ vào chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với thanh niên này về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nam thanh niên bị khởi tố vì tàng trữ ma túy. Ảnh: Minh Anh.

Theo cảnh sát, trong quá trình áp giải nghi phạm, thiếu úy Đạt và tổ công tác vào nhà dân gần đó. Bên hông nhà, cảnh sát phát hiện bộ sử dụng ma túy nên lập biên bản tạm giữ.

Lúc này, thiếu úy Đạt khát nên uống ca nước tại căn nhà này. Sau đó, thiếu úy Đạt thấy khó chịu, có biểu hiện bất thường nên đồng đội gọi cho người nhà cùng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Bác sĩ trực nhận định thiếu úy Đạt rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính nên đề nghị người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần, nhưng anh Đạt tử vong sau đó.

Ca nước thiếu úy Đạt đã uống được giám định chứa ma túy. Ảnh: Minh Anh.

Theo kết quả giám định pháp y, thiếu úy Đạt tử vong do ngộ độc ma túy. Kết quả giám định dung dịch trong ca nước mà thiếu úy Đạt đã uống là ma túy, nghi do cháu chủ nhà ném vào phi tang.

Cảnh sát tìm thấy 3 gói nylon bên trong ca nhựa, nghi là ma túy đã hòa tan vào ca nước.

Sau khi thiếu úy Đạt tử vong, gia đình đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ca trực vào đêm 13/7. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá lại quy trình tiếp nhận bệnh nhân và cách xử lý chuyên môn của bác sĩ để đưa ra kết quả sau cùng.