Khởi tố hiệu trưởng lừa bán chứng chỉ cho hàng trăm người

Giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề đã thời hạn nhưng Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội vẫn cấp chứng chỉ cho hàng trăm người không qua sát hạch.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội do Công an quận Hai Bà Trưng bàn giao.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, ông Vũ Tiến Hiệp (52 tuổi, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội) và cán bộ dưới quyền tên Lê Thị Nhạn (42 tuổi) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai người khác là Mai Hiển Quế (30 tuổi) và vợ là Phạm Thị Phương Thanh (28 tuổi, cùng Hà Nam) bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Các bị cáo Vũ Tiến Hiệp, Lê Thị Nhạn, Phạm Thị Phương Thanh. Ảnh: H.H.

Cấp chứng chỉ không qua đào tạo

Tháng 7/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 2 công dân địa phương đặt mua qua mạng Internet của hai vợ chồng Quế - Thanh chứng chỉ sơ cấp nghề của trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội với giá 1,2 triệu đồng. Sau đó người mua đã nhận được chứng chỉ thông qua dịch vụ bưu điện.

Điều tra vụ việc, cơ quan công an làm rõ sai phạm của các cán bộ trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội.

Theo đó, trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội thành lập năm 2004 và được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cấp phép hoạt động đào tạo nghề từ năm 2008.

Trường có chức năng tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và cấp các loại chứng chỉ sơ cấp các nghề: vận hành máy xây dựng, vận hành máy đóng cọc, kỹ thuật xây dựng, mộc xây dựng và trang trí nội thất, cấp thoát nước, tin học văn phòng, văn thư - hành chính... Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề này có giá trị đến ngày 15/1/2010.

Tháng 12/2009, ông Vũ Tiến Hiệp được UBND Hà Nội bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Cuối tháng 1/2015, ông được Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng thời hạn 5 năm.

Một số chứng chỉ sơ cấp nghề được cấp không qua đào tạo. Ảnh: H.H.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của nhà trường đã hết hạn kể từ ngày tháng 1/2010 nhưng giữa năm 2011, ông Vũ Tiến Hiệp đã chỉ đạo Phòng đào tạo tìm các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu làm chứng chỉ sơ cấp nghề cho công nhân viên để ký hợp đồng đào tạo, cấp chứng chỉ. Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, việc cấp chứng chỉ nhiều khi không cần qua đào tạo, sát hạch.

Tiền bán chứng chỉ được nhập quỹ trường dưới hình thức lệ phí ôn tập, kiểm tra, cấp chứng chỉ... Giữa năm 2004, Lê Thị Nhạn được Vũ Tiến Hiệp bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức hành chính phụ trách việc liên hệ làm hợp đồng đào tạo cấp chứng chỉ cho các doanh nghiệp, in chứng chỉ, quản lý thu chi của trường.

Ngoài ra, ông Hiệp còn cho Nhạn làm, bán chứng chỉ sơ cấp nghề cho cá nhân có nhu cầu. Người mua chứng chỉ sẽ được ghép tên vào danh sách các lớp đã đào tạo trước đó để không cần học, thi lấy chứng chỉ.

Thu hơn 1.200 chứng chỉ, chứng nhận nâng bậc thợ

Móc nối với Trưởng phòng Tổ chức hành chính trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội, vợ chồng Mai Hiển Quế - Phạm Thị Phương Thanh đăng tin quảng cáo bán các loại chứng chỉ sơ cấp nghề, chứng nhận nâng bậc thợ lên mạng xã hội. Khi người mua cung cấp các thông tin cá nhân, Quế và vợ chuyển cho Lê Thị Nhạn để in chứng chỉ.

Cơ quan điều tra xác định mỗi chứng chỉ nghề vợ chồng Quế bán ra với giá từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng. Nhạn nhận được 500.000 đồng trong số này.

Còn chứng nhận nâng bậc thợ, ông Hiệp và cấp dưới bán với giá 50.000 đồng/chiếc. Hai bị cáo là cán bộ trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội dùng số tiền bán chứng chỉ để để trả lương, thưởng cho nhân viên và chi cho các hoạt động khác.

Chứng nhận nâng bậc thợ được công an thu giữ. Ảnh: H.H.

Cảnh sát cho biết bị can Vũ Tiến Hiệp cùng các nhân viên cấp dưới đã ký hợp đồng đào tạo cấp 780 chứng chỉ cho khoảng 53 đơn vị, doanh nghiệp trong đó có cả doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có trụ sở tại 14 tỉnh, thành phố. Xác minh 27 doanh nghiệp ký hợp đồng đào tạo với trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội, cảnh sát xác định có 5 doanh nghiệp ký hợp đồng nhưng công nhân không được đào tạo, kiểm tra sát hạch trước khi được cấp chứng chỉ.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan công an đã thu giữ hàng nghìn chứng chỉ và giấy chứng nhận, chứng minh nhân dân, trong đó có 787 chứng chỉ sơ cấp nghề và 480 giấy chứng nhận nâng bậc thợ đã có đầy đủ thông tin người được cấp ở 50 tỉnh, thành phố trong cả nước. Số chứng chỉ, chứng nhận này đã có chữ ký và con dấu của trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội.

Để phục vụ điều tra vụ án, Công an Hà Nội yêu cầu những cá nhân đã được trường Trung cấp nghề kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội cấp các chứng chỉ từ đầu năm 2010 đến nay, liên hệ cơ quan cơ quan điều tra để giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (gặp điều tra viên Ngô Xuân Bách, Đội 10 - Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, điện thoại: 093.4516.433).