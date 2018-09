Khởi tố kẻ ngáo đá đâm bà lão trọng thương

Bà lão 73 tuổi ở nhà bất ngờ bị người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá" dùng dao khống chế, đâm trọng thương.

Sáng 21/9, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Duy Nam (40 tuổi, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Đức.

Sáng 11/9, Nam cầm dao chạy vào nhà đâm bà Doãn Thị Kiện (73 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) trọng thương ở vai.

Cảnh sát cho biết trước khi hành hung nạn nhân, người đàn ông này có biểu hiện “ngáo đá”, đi lang thang ngoài đường,. Anh ta gặp ai cũng chửi bới, quậy phá.

Nam từng 3 lần đi cai nghiện.