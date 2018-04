Khởi tố người phụ nữ đánh công an viên

Hai công an viên xã ở Đồng Tháp đến hiện trường can ngăn vụ đánh nhau thì bị Hương cùng với một thanh niên khác đánh vào người và vùng đầu.

Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Ngọc Hương (31 tuổi) và Huỳnh Ngọc Khắng (30 tuổi, ngụ xã Tân Bình) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, tối 10/2, tại ấp Tân Phú A (xã Tân Bình) xảy ra vụ đánh nhau tại nhà ông Châu Văn Út. Nhóm 4 công an viên được lãnh đạo công an xã phân công đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Hương tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Lúc này, Hương và Khắng bị thương nên nhóm công an viên đề nghị 2 người đến bệnh viện sơ cứu. Cả hai không đồng ý và tiếp tục cầm khúc gỗ vào nhà ông Út đánh nhau.

Nhóm công an viên vào can ngăn những người đang đánh nhau. Khắng và Hương bị cáo buộc dùng chân đạp vào người và đánh vào đầu hai công an viên.

Khi đó, nhóm công an viên có mặt tại hiện trường đã khống chế hai nghi phạm, lập biên bản vụ việc về hành vi Chống người thi hành công vụ.