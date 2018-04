Khởi tố nhóm cầm đầu tổ chức đua xe quanh hồ Gươm

Thời gian qua, tại quận Hoàn Kiếm xuất hiện một nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố xung quanh hồ Gươm.

Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trường An (24 tuổi, trú quận Đống Đa); Lê Anh Tuấn (18 tuổi, trú quận Hoàng Mai) và Nguyễn Thành Công (19 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, trên địa bàn thành phố nói chung và quận Hoàn Kiếm xuất hiện một nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Hành vi của nhóm này đã gây mất ANTT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cho người tham gia giao thông.

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm xác định rạng sáng ngày 3/4, một nhóm thanh niên niên tụ tập ở khu vực hầm Kim Liên, sau đó phóng xe với tốc độ cao về hướng hồ Hoàn Kiếm.

Lực lượng công an đã chia làm nhiều mũi bao vây, chia tách đám thanh niên này trước khi khống chế, bắt giữ người vi phạm. Quá trình điều tra, 5 người cầm đầu ổ nhóm tham gia tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đã bị bắt giữ, đưa về trụ sở cảnh sát để xử lý.

Vụ án đang được cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm điều tra mở rộng.