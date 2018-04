Khởi tố nhóm thanh niên miền Tây 'đập đá tập thể'

Kiểm tra căn nhà ở xã Bình Hòa Phước, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma túy đá.

Ngày 15/4, Công an huyện Long Hồ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn Khanh (22 tuổi) và Lê Văn Thanh (20 tuổi) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Quốc An, Trần Văn Thuận và Nguyễn Hoàng Khánh (chưa đủ 18 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Bình Hòa Phước) để điều tra cùng về hành vi trên.

Thanh và Khanh (từ trái qua) bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Minh Anh.

Chiều 12/3, Công an huyện Long Hồ kết hợp cùng Công an xã Bình Hòa Phước kiểm tra căn nhà tại ấp Phước Định 1. Tại đây, cảnh sát phát hiện nhóm 5 thanh niên kể trên đang cùng nhau “đập đá tập thể”.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 9 ống nhựa hàn kín 2 đầu chứa ma túy đá, bình xịt hơi cay, 2 con dao cùng nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy.